Les Prime Days c’est demain !

Si vous avez en tête d’acheter quelque chose sur Amazon ce Weekend, attendez demain ! En effet, c’est demain que débuteront les « Prime Days », et ce durant 48 heures.

Amazon est devenu un géant du commerce en ligne. Si au départ Jeff Bezos avait démarré son site de vente en ligne avec uniquement des livres, la plateforme propose désormais un grand nombre de produits.

« Prime Days », les soldes version Amazon.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore les Prime Day, il faut retenir une chose : ce sont 2 jours durant lesquels, Amazon offre à tous ses clients qui ont l’option « Prime » de profiter de certaines réductions sur certains articles.

Bref, c’est en quelques sortes une période de soldes que propose Amazon et uniquement Amazon. Certains pourraient comparer ça au Black Friday ou encore au French Days chez nous.

La période de réduction ne sera active que 24 heures. Et cette fois c’est pour ces lundi et mardi 21 et 22 juin.

Une période durant laquelle vous pourrez donc faire de bonnes affaires sur l’achat d’un ordinateur portable, sur des écouteurs intra auriculaire audio sans fil. Nous ne manquerons pas de vous proposer un maximum d’offres que nous trouverons sur Amazon sur des produits qui sont équipés de Bluetooth, de Wi-Fi ou plus généralement de technologie sans fil.

Alors, attention, il vous faudra rester attentif. Et pour vous aider, on vous propose un lien direct.