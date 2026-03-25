ULT PRO CRKD : une manette gaming professionnelle avec sticks TMR et 1000 Hz pour le jeu compétitif

La ULT PRO CRKD marque l’arrivée d’une nouvelle génération de manettes gaming pensées pour les joueurs exigeants. Compatible multi-plateformes, équipée de sticks TMR anti-drift et d’un mode 1000 Hz sur PC, elle vise clairement le segment compétitif tout en restant accessible en prix.

Avec ce modèle, CRKD cherche à démocratiser des technologies habituellement réservées aux périphériques haut de gamme, tout en capitalisant sur son expérience acquise avec la Nitro Deck.

CRKD poursuit ainsi sa stratégie d’expansion sur le marché des accessoires gaming premium. La marque étoffe son catalogue avec une manette plus ambitieuse, orientée performance et personnalisation avancée, destinée aussi bien aux joueurs console qu’aux utilisateurs PC.

Un design ergonomique pensé pour les longues sessions

La ULT PRO CRKD adopte une forme ergonomique conçue pour limiter la fatigue lors des longues sessions de jeu. Les matériaux et la prise en main visent un confort durable, un point clé pour les joueurs compétitifs.

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La manette est proposée en plusieurs déclinaisons, dont Smoke Black et Pal Grey, avec deux layouts distincts pour s’adapter aux usages Nintendo Switch ou PC.

Les éléments interchangeables, comme les sticks ou la croix directionnelle, permettent également d’ajuster l’expérience selon les préférences de chacun.

Des sticks TMR pour éliminer le stick drift

C’est l’un des points les plus techniques de cette ULT PRO CRKD. Elle intègre des sticks TMR (Tunnelling Magnetoresistance), une technologie magnétique avancée censée éliminer définitivement le stick drift.

Contrairement aux sticks mécaniques classiques ou même aux capteurs Hall Effect, cette solution promet :

une précision accrue

une meilleure durabilité

une absence d’usure liée aux contacts physiques

Un argument fort pour les joueurs compétitifs, où la précision est essentielle.

Mode 1000 Hz : une latence réduite au minimum

Sur PC, la ULT PRO CRKD propose un taux d’interrogation de 1000 Hz en mode filaire. Cela signifie que les inputs sont enregistrés mille fois par seconde.

Résultat :

une latence extrêmement faible

une réactivité optimale

un avantage en jeu compétitif

Ce mode concerne aussi bien la version Switch que PC lorsqu’elles sont utilisées en filaire sur ordinateur.

Une personnalisation très poussée des commandes

La ULT PRO CRKD mise fortement sur la personnalisation. Elle embarque :

6 boutons remappables supplémentaires

4 boutons arrière

2 boutons supplémentaires en zone d’épaule

Chaque bouton peut être configuré via la manette ou l’application Companion.

Des profils peuvent être enregistrés directement dans la manette, permettant de changer de configuration en fonction du jeu.

Un système de gâchettes modulables inédit

Autre innovation : un système de gâchettes ajustables.

Chaque trigger peut être configuré indépendamment avec :

une course courte pour les FPS

une course longue pour les jeux de simulation

Les gâchettes utilisent également des capteurs Hall Effect pour ajuster la sensibilité d’activation.

Sur Nintendo Switch, elles fonctionnent en mode digital, tandis que sur PC, elles deviennent analogiques.

Connectivité complète et multi-plateforme

La ULT PRO CRKD se distingue par sa compatibilité étendue :

Nintendo Switch

PC

smartphones

tablettes

Smart TV

Elle propose trois modes de connexion :

sans fil 2.4 GHz (dongle inclus)

Bluetooth

USB-C filaire

Un sélecteur physique permet de basculer rapidement entre les plateformes.

Batterie, dock et usage prolongé

La manette intègre une batterie rechargeable et est fournie avec un dock de charge.

Particularité intéressante :

possibilité d’utiliser des piles AA

compartiment de charge pour une batterie secondaire

Ce système permet un remplacement rapide en cours de session, utile pour les longues sessions gaming.

Ce qu’il faut retenir

La ULT PRO CRKD introduit des sticks TMR éliminant le stick drift et un mode 1000 Hz dédié au jeu compétitif.

Elle propose une personnalisation avancée avec plusieurs boutons remappables et profils intégrés.

Sa compatibilité multi-plateforme en fait une manette polyvalente.

Son prix reste contenu au regard des technologies embarquées.

Positionnement sur le marché

La ULT PRO CRKD se positionne sur le segment des manettes premium accessibles.

Elle entre en concurrence avec :

les manettes pro Xbox

les contrôleurs Scuf

certains modèles Razer

Son principal avantage réside dans son rapport fonctionnalités/prix, avec un tarif annoncé autour de 79,99 €.

Elle cible :

les joueurs compétitifs

les utilisateurs multi-plateformes

les joueurs cherchant une alternative aux manettes officielles

FAQ : ULT PRO CRKD

Quelle est la particularité des sticks TMR ?

Ils utilisent une technologie magnétique avancée qui élimine le stick drift et améliore la précision.

La ULT PRO CRKD est-elle compatible PC ?

Oui, elle fonctionne en filaire, Bluetooth et 2.4 GHz avec un mode 1000 Hz sur PC.

Quel est le prix de la ULT PRO CRKD ?

Elle est annoncée à environ 79,99 €.

Peut-on personnaliser les boutons ?

Oui, tous les boutons peuvent être remappés via la manette ou l’application dédiée.

Quelle est la date de sortie ?

La sortie est prévue pour fin juin 2026.

Récapitulatif technique

Sticks : TMR anti-drift

Polling rate : 1000 Hz (PC filaire)

Connectivité : Bluetooth, 2.4 GHz, USB-C

Compatibilité : Switch, PC, mobile, TV

Boutons : 6 supplémentaires remappables

Gâchettes : ajustables + capteurs Hall Effect

Batterie : rechargeable + option piles AA

Accessoires : dock de charge inclus

En résumé

La ULT PRO CRKD combine précision, personnalisation et compatibilité étendue.

Ses sticks TMR et son mode 1000 Hz la destinent clairement au jeu compétitif.

Elle se distingue par un prix relativement accessible face à ses fonctionnalités.

Un modèle qui pourrait séduire un large public de joueurs exigeants.

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