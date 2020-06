SEAT MÓ eScooter 125, le premier scooter connecté électrique de la marque.

SEAT, acteur espagnol de l’automobile faisant partie du groupe VW vient de lever le voile sur son premier scooter électrique connecté. Le SEAT MÓ eScooter 125 a pour objectif de changer le parc roulant dans les villes.

Seat est une marque du segment de l’automobile bien connue en Europe. Au départ espagnol, la marque fait désormais partie du groupe VW tout en gardant sa touche hispanique. La marque propose par ailleurs ce qu’elle appelle la « Casa Seat » à Barcelone.

C’est là que les nouvelles annonces sont généralement faites. Tout particulièrement en matière de véhicule connecté ou écologique. Pour rappel, la marque a ces dernières années mises en place des partenariats avec la ville et a profité du salon MWC pour mettre en avant sa vision du monde connecté de demain.

SEAT MÓ eScooter 125, le scooter de demain ?

En novembre dernier, on vous avait déjà dévoilé la volonté de la marque de proposer une solution deux roues électrique. Si nous avions déjà pas mal d’informations, ce nouveau scooter SEAT MÓ eScooter 125 est désormais bien une version finale qui sera commercialisée d’ici peu.

La marque joue donc à la fois sur l’aspect écologique et sur l’aspect du design et du connecté. Ainsi, ce nouveau venu offre un look moderne et sera disponible en trois peintures mates exclusives : Rouge audacieux, aluminium foncé et blanc oxygène.

Pour ce qui est de sa puissance, nous avons ici un scooter 125cm3. Du moins son équivalent puise que nous parlons ici d’un moteur électrique de 9kW (puissance de crête). Un moteur qui produit 240 Nm de couple, avec une vitesse de pointe pouvant atteindre 95 km/h. Les plus nerveux du démarrage seront ravis d’apprendre que le SEAT MÓ eScooter 125 fait du 0-50 km/h en seulement 3,9 secondes.

Le scooter propose différent mode de conduite City, Sport et Eco, ainsi qu’une marche arrière pour faciliter les manœuvres. Son autonomie en pleine charge est de 125km.

Connecté et localisé, une nécessité et ça depuis votre téléphone.

Pour séduire un public plus jeune et rassurer les propriétaires. SEAT a intégré un système GPS et connecté au scooter. Ainsi, en installant l’application et en y associant son MÓ eScooter 125, il est possible au propriétaire de localiser le scooter, mais aussi d’avoir un aperçu sur toute une série d’informations comme notamment l’état de la batterie.

Par ailleurs, le scooter est doté de deux ports USB qui permettront de recharger votre smartphone. Une bonne idée, mais qui réduira l’autonomie du scooter.