Yadea G5, un scooter électrique connecté.

Avec son Yadea G5, la marque Yadea, spécialiste des scooters propose un nouveau scooter électrique qui en prime se veut connecté et offre plusieurs fonctions accessibles directement depuis son smartphone.

« Bienvenue dans le monde de demain. Un monde tourné vers la modernité et la géométrie pure ». Tel est le slogan pour ce nouveau scooter électrique de la marque. Mais de quoi nous parlent-ils ?

Le scooter l’arme absolue anti bouchon ?

Alors, malgré le Covid, l’environnement reste au cœur de bon nombre de préoccupations. Et il est vrai que les villes prennent de plus en plus position pour amener dans leur centre des véhicules propres. Si ça passe par les voitures, ça passe aussi par la mobilité de manière plus générale.

Ainsi, ce n’est pas nouveau, pour bien circuler dans les grandes villes, mieux vaut être à vélo, en trottinette ou en scooter. Ce dernier étant souvent plus plébiscité. Dans certaines villes comme Paris par exemple, il existe même des « Taxi deux roues ».Les scooters offrent en effet une alternative intéressante pour éviter tous les bouchons.

Yadea G5, l’électrique au service du connecté ou l’inverse ?

Yadea lève donc le voile sur toute une nouvelle gamme de scooters électrique, dont le Yadea G5. Celui-ci nous intéresse, car il se veut en plus connecté. Effectivement, grâce à une application à installer sur le smartphone, le scooter peut être commandé en partie par le smartphone grâce à certaines fonctions.

Ainsi, parmi les différentes fonctions de l’application, on trouve la possibilité d’allumer son scooter à distance, ou encore de localiser son véhicule. À noter qu’il est même possible d’activer le blocage à distance. Une sorte de fonction antivol qui pourrait s’avérer très pratique.

En outre, l’application permet de contrôler les diagnostics d’erreur ou encore d’obtenir des statistiques sur son style de conduite. Cette dernière fonction pourrait par exemple servir à des parents qui achètent le scooter pour leur enfant. Cela notamment grâce à un GPS intégré.

Puissance et fonction sur le Yadea G5.

Ce scooter est équipé d’un moteur électrique d’une puissance de 2300W qui offre une vitesse max de 45km/h. Pour ce qui est de batterie, Yadea a opté pour une Panasonic 60 V 26 Ah intégrant un Système intelligent de Gestion de l’Énergie connecté au tableau de bord.

Compté 5 heures pour obtenir une pleine charge de la batterie. Une batterie qui vous procurera 55km d’autonomie. Pour l’aspect un peu plus technique, le scooter Yadea G5 est doté de freins à disques, d’un écran couleur de 7 pouces. Il est également doté d’un coffre de rangement sous la selle.

Prix et disponibilité.

Le Yadea G5 est d’ores et déjà disponible chez tous les revendeurs de la marque. Son prix public conseillé est de 2699€. L’application smartphone est pour sa part bien évidemment gratuite.