Bientôt, votre télécommande IPTV pourra être dépannée… sans que personne ne se déplace

Dès le 31 juillet, les clients IPTV de LG Uplus pourront profiter d’un tout nouveau service : un diagnostic à distance des télécommandes. Fini les appels interminables et les remplacements inutiles, l’assistance technique passe à l’ère du connecté.

A relire : LG MiniLED 55QNED86A : 100€ de remise immédiate chez Boulanger, une TV 4K de 2025 déjà en promo L’univers de la TV haut de gamme s’étoffe dès 2025 avec une offre promotionnelle qui mérite le détour : la LG MiniLED 55QNED86A est actuellement affichée à un tarif très avantageux chez…

Le système analyse si la télécommande envoie bien des signaux, si elle est connectée au bon appareil ou si un simple redémarrage suffit. Et tout cela sans que le client ne bouge de son canapé.

Une technologie discrète, mais efficace

Pas besoin d’installer quoi que ce soit ou d’être un pro de la tech. Tout passe par le réseau IPTV déjà en place. Dès que le client appelle pour un souci de télécommande, le conseiller peut lancer un diagnostic en quelques secondes.

C’est comme si la télécommande envoyait un petit rapport de santé. Le conseiller sait rapidement si le problème vient de l’appareil, de la connexion ou d’un autre élément. Et il peut proposer une solution simple, souvent immédiate.

Moins de gaspillage, plus de bon sens

Avant, en cas de doute, beaucoup de télécommandes étaient changées… alors qu’elles n’étaient pas vraiment cassées. Résultat : du matériel jeté pour rien, des frais d’envoi, et des clients pas toujours satisfaits.

Avec ce nouveau système, on évite les remplacements inutiles. Moins de plastique, moins de transport, et surtout, une solution plus rapide pour l’utilisateur. Un petit geste pour la planète, un grand pas pour le confort quotidien.

Un vrai coup de pouce pour le service client

Côté conseillers techniques, c’est aussi un changement appréciable. Plus besoin de deviner ce qui ne va pas ou de faire passer les clients par mille étapes de test. L’outil donne une vision claire de l’état de la télécommande.

Et quand le problème est plus complexe, cela permet aussi d’orienter plus rapidement vers un technicien, sans faire perdre de temps au client.

Une maison toujours plus connectée

Ce nouveau service n’est peut-être qu’un début. LG Uplus réfléchit déjà à l’étendre à d’autres appareils, comme les boîtiers IPTV ou les routeurs. Objectif : créer une maison connectée où tout se surveille à distance, pour éviter les pannes surprises et simplifier le quotidien.

En attendant, dès le 31 juillet, ce sont des milliers d’utilisateurs qui pourront bénéficier de cette nouvelle façon d’obtenir de l’aide… sans se compliquer la vie.

Récapitulatif technique

Lancement officiel : 31 juillet

Service proposé : Diagnostic à distance pour télécommandes IPTV

Fonctionnalités : Vérification du signal infrarouge État de la batterie Connectivité avec boîtier IPTV Historique des interactions

Technologie : Intelligence artificielle et machine learning

Bénéfices : Moins de remplacements de télécommandes Moins d’interventions techniques à domicile Meilleure satisfaction client

Objectif stratégique : Optimisation du service client et réduction de l’empreinte écologique

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.