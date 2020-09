Attention, la nouvelle GoPro Hero9 Black débarque !

Dans le monde des actions-cam, GOPro résonne comme un gage de qualité et comme le créateur du segment. Et pour continuer à s’assurer une place de leader du marché, la marque annonce en ce mois de septembre le lancement de la nouvelle GoPro Hero9 Black.

Dans le monde du sport, des sports moteurs, ou des sports extrêmes, lorsqu’il s’agit de filmer il y a un détail primordial pour obtenir une bonne vidéo. Ce détail c’est le stabilisateur de la caméra.

Plus de tout ! Tel est le slogan pour cette nouvelle GoPro Hero9 Black.

Alors, oui il semblerait que la marque ait décidé de mettre les bouchées doubles pour séduire les clients et surtout éviter qu’ils n’aient acheté des caméras similaires chez les concurrents notamment asiatiques.

Bref, pour ce faire, la nouvelle GoPro Hero9 Black dispose d’un nouvel affichage avant qui pourra servir notamment quand vous voulez retourner la caméra en mode selfie pour faire coucou à un ami lors de votre vidéo…

Pour ce qui est des vidéos, celles-ci seront au format 5K et le capteur pourra prendre des photos à 20MP. À noter qu’il sera également possible d’enregistrer des vidéos en 4K, 2.7K, 1440p et 1080p.

Mox Lens Mod, du grand angle encore plus grand ?

Cette nouvelle lentille proposée pour la GoPro Hero9 Black offre un champ de vision ultra-large de 155˚ de quoi avoir une vue très large de ce qui se trouve devant vous. La marque annonce également une meilleure perspective et une plus grande profondeur de champ.

La marque annonce également une meilleure stabilité grâce à sa fonction HyperSmooth 3.0. Ainsi, cette fonction propose un maintien de l’horizon intégré à la caméra. Par ailleurs, cette GoPro Hero9 Black propose également un ralenti 8x grâce à une capture pouvant atteindre jusqu’à 240 images par seconde.

Si la marque annonce un ralenti 8X, elle propose aussi sa fonction TimeWarp 3.0. Cette fonction permet de tout capturer en accéléré. En outre, il est possible d’appuyer sur Bande de vitesse pour ralentir l’action pendant l’enregistrement.

Prix et disponibilité.

Cette nouvelle GoPro Hero9 Black est disponible à la vente au moment où l’on vous écrit cette news au prix de 379.98 €. À noter que pour ce prix vous aurez droit à un abonnement d’un an à GoPro. Ou €479.99 sans abonnement.