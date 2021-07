HUAWEI MateView, l’écran connecté sans fil à votre PC portable.

Le HUAWEI MateView, proposé par Huawei offre un concept sympa qui permet une connexion avec votre PC portable sans devoir branché un quelconque câble.

Avec le télé travail, bon nombre de personnes travaillent désormais sur leur portable à la maison. Et bien souvent avoir un deuxième écran est toujours un plus. Avec ce nouvel écran HUAWEI MateView, le constructeur chinois propose une alternative intéressante. Un écran pour un ordinateur portable, rien de neuf direz-vous ! Et pourtant celui-ci propose une fonction pour le moins peu commune.

HUAWEI MateView, le premier écran autonome phare de l’entreprise.

Alors, avant tout il faut savoir une chose, cet écran offre une taille de 28.2 pouces au format 3 :2 qui supporte une résolution de 3 840 × 2 560 pixels. En outre, Le HUAWEI MateView est certifié VESA DisplayHDR™ 400. Cette certification assure à l’utilisateur une qualité d’affichage au top.

La marque confirme :

« Les utilisateurs n’auront aucun problème à discerner les détails cachés dans les zones plus sombres d’une image affichée. Les utilisateurs apprécieront l’incroyable étendue des couleurs affichées, le HUAWEI MateView prenant en charge 98% de la gamme de couleurs DCI-P34 et 100% de la gamme de couleurs sRGB ».

Par ailleurs, cet écran de travail reçoit également les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free. Pour les moins anglophones d’entre vous, pour faire simple, il offre le support anti lumière bleue (celle qui « fatigue » votre cerveau) et réduit au maximum l’effet de « clignotement ».

De la connectique toujours utile pour le HUAWEI MateView.

En effet, cet écran est équipé de deux ports USB-C, deux ports USB-A un port HDMI et un Mini DisplayPort. En prime, l’utilisateur pourra même venir brancher un casque audio sur le port jack 3.5mm.

Si les ports HDMI et un Mini DisplayPort pourront servir pour brancher l’ordinateur portable à l’écran, les ports USB permettront quant à eux de recevoir souris, claviers… qui seront ainsi automatiquement associés à l’ordinateur, mais en passant par l’écran.

Fini les fils pour l’image avec le HUAWEI MateView.

En effet, la particularité de cet écran est qu’il est doté de Wi-Fi et de Bluetooth et qu’il pourra se connecter via les ondes à votre ordinateur de bureau ou votre smartphone. Ainsi, plus besoin de câble entre l’écran et l’ordinateur portable.

Concrètement, le HUAWEI MateView prend en charge la projection OneHop sur smartphone. De plus, il permet également aux utilisateurs de lancer le mode bureau sans fil.

Ainsi, les seuls fils qui seront présents sur votre bureau seront ceux de l’alimentation de l’écran et celui de l’alimentation de votre PC portable.

Du son pour au final être complet !

Enfin, pour rendre son écran le plus complet possible, Huawei lui a intégré deux haut-parleurs avant ainsi que deux microphones. Ceux-ci héritent également des algorithmes de réduction du bruit afin de permettre des appels via Teams, Zoom de qualité.

Prix et Disponibilité.

Le Huawei Mateview est prévu pour la mi-août au prix de détail recommandé de 699€ (Huawei MateView 28″).