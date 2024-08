Google TV Streamer : Le Nouvel Appareil pour le Divertissement et la Maison Connectée

Le Google TV Streamer représente la dernière innovation de Google dans le domaine du streaming, combinant fonctionnalités de divertissement et maison connectée. Ce nouveau dispositif a pour vocation de remplacer le Google Chromecast

Google, entreprise technologique mondiale, continue de diversifier ses produits, proposant des solutions qui répondent aux évolutions des habitudes de consommation numériques. La marque propose depuis quelques années sa solution en matière de streaming audio pour les téléviseurs de salon. cette solution s’appelle Google Chromecast. Après plusieurs années de services, la marque a décidé de franchir une nouvelle étape.

Un Appareil Polyvalent pour le Divertissement et la Maison Connectée

Le Google TV Streamer élargit l’offre de Google en combinant les capacités de Google TV et Google Home. Cet appareil permet d’accéder à un large éventail de contenu, avec plus de 700 000 films et émissions via diverses plateformes de streaming, ainsi que 800 chaînes de télévision en direct gratuites. L’intégration de Google AI personnalise les recommandations en fonction des préférences de l’utilisateur, offrant ainsi une expérience de visionnage adaptée.

Amélioration des Performances et de la Connectivité

Ce nouveau modèle vient renforcer la gamme de Google avec un processeur plus puissant, une mémoire doublée et un stockage de 32 Go. Cela se traduit par une navigation plus fluide et des temps de chargement réduits. Le Google TV Streamer prend en charge la 4K HDR avec Dolby Vision et Dolby Atmos, garantissant une qualité audiovisuelle élevée.

Intégration de la Maison Connectée

Le Google TV Streamer se distingue également par sa compatibilité avec le protocole Matter et un routeur de bord intégré Thread. Ces fonctionnalités permettent une intégration simplifiée et sécurisée des appareils de maison connectée, améliorant leur réactivité.

Design et Fonctionnalités Pratiques

Disponible en deux coloris, Porcelain et Hazel, le Google TV Streamer propose un design sobre. La télécommande, redessinée pour une meilleure ergonomie, offre une nouvelle touche personnalisable pour un accès rapide aux applications ou à Google Home.

Date de Sortie et Prix

Le Google TV Streamer est disponible en précommande à un prix de 99,99 USD, avec une sortie officielle le 24 septembre.

Récapitulatif Technique

Processeur : amélioré

amélioré Mémoire : 32 Go

32 Go Résolution : 4K HDR avec Dolby Vision

4K HDR avec Dolby Vision Audio : Dolby Atmos

Dolby Atmos Connectivité : Wi-Fi, Ethernet, Thread, Matter

Wi-Fi, Ethernet, Thread, Matter Compatibilité : Google Home, appareils Matter

