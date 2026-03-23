DAP-X3060 series : la solution Wi-Fi 6 professionnelle de D-Link pour les environnements exigeants

La série DAP-X3060 de D-Link s’adresse aux entreprises et aux environnements professionnels à la recherche d’un réseau sans fil performant et flexible. Déclinée en plusieurs versions (murale, classique et extérieure), cette solution Wi-Fi 6 promet des débits élevés, une gestion avancée et une couverture adaptée à de nombreux cas d’usage.

D-Link poursuit ici sa stratégie de développement sur le segment des infrastructures réseau professionnelles. La marque étoffe son catalogue avec des points d’accès Wi-Fi 6 pensés pour répondre aux besoins des entreprises modernes, tout en conservant une approche modulaire.

Un design décliné pour plusieurs usages professionnels

La gamme DAP-X3060 se distingue par sa déclinaison en plusieurs formats. On retrouve notamment une version standard plafonnière, un modèle mural discret et une version outdoor conçue pour résister aux conditions extérieures.

A relire : D-Link DAP-X3060W : un point d’accès Wi-Fi 6 mural pour les environnements professionnels exigeants. Compact et pensé pour les environnements à haute densité, le nouveau DAP-X3060W de D-Link mise sur le Wi-Fi 6 pour améliorer la connectivité sans encombrer l’espace. Il se destine avant tout aux…

Chaque format répond à un besoin spécifique : bureaux, hôtels, établissements scolaires ou encore espaces publics. La version murale permet par exemple une intégration discrète dans les chambres ou open spaces, tandis que le modèle extérieur vise les environnements industriels ou les campus.

DAP-X3060 series, Wi-Fi 6 AX3000 : des performances adaptées aux réseaux denses

Au cœur de la DAP-X3060, on retrouve la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) avec une vitesse combinée pouvant atteindre 3000 Mb/s. Cette configuration repose sur une bande 2,4 GHz et une bande 5 GHz.

L’objectif est clair : améliorer la gestion des environnements à forte densité d’utilisateurs. Grâce aux technologies comme l’OFDMA et le MU-MIMO, ces points d’accès permettent de gérer simultanément un grand nombre d’appareils connectés, tout en réduisant la latence.

Gestion centralisée et déploiement simplifié

La série DAP-X3060 intègre des fonctionnalités de gestion centralisée, compatibles avec les solutions de gestion réseau de D-Link. Cela permet aux administrateurs IT de superviser, configurer et maintenir plusieurs points d’accès depuis une seule interface.

Le support du PoE (Power over Ethernet) simplifie également le déploiement. Un seul câble suffit pour alimenter et connecter l’appareil, ce qui facilite l’installation dans des environnements complexes.

Sécurité réseau renforcée pour les entreprises

D-Link met l’accent sur la sécurité avec la prise en charge des protocoles récents, dont WPA3. Cela permet de mieux protéger les données et les connexions dans les environnements professionnels sensibles.

Des fonctionnalités avancées de segmentation réseau et de gestion des accès sont également intégrées, facilitant la mise en place de réseaux invités ou de zones sécurisées.

Une solution adaptée à de nombreux scénarios d’usage

La flexibilité de la gamme DAP-X3060 en fait une solution adaptée à différents secteurs :

Hôtellerie (Wi-Fi en chambre avec version murale)

Éducation (campus et salles de classe)

Industrie (version outdoor robuste)

Bureaux (couverture homogène et stable)

Cette polyvalence permet aux entreprises de déployer une infrastructure cohérente, quel que soit leur environnement.

Une connectivité pensée pour l’avenir

Avec la montée en puissance des objets connectés et des usages numériques, la série DAP-X3060 anticipe les besoins futurs. La compatibilité Wi-Fi 6 garantit une meilleure efficacité énergétique et une gestion optimisée des flux de données.

Cette approche permet aux entreprises d’investir dans une solution durable, capable d’évoluer avec leurs usages.

Ce qu’il faut retenir

La DAP-X3060 de D-Link est une solution Wi-Fi 6 professionnelle pensée pour les environnements exigeants. Elle combine des performances élevées, une gestion centralisée et une grande flexibilité grâce à ses différentes versions. Son support du PoE et ses fonctionnalités de sécurité en font un choix adapté aux entreprises. Elle s’inscrit comme une réponse aux besoins croissants en connectivité fiable et performante.

Positionnement sur le marché

La DAP-X3060 se positionne sur le segment des points d’accès Wi-Fi professionnels de milieu à haut de gamme. Elle vient concurrencer des solutions proposées par Cisco, Ubiquiti ou Aruba.

Elle cible principalement les PME, les établissements scolaires, les hôtels et les entreprises ayant besoin d’un réseau stable et scalable. Son approche modulaire constitue un avantage face à des solutions plus rigides.

FAQ : DAP-X3060

Quelle est la vitesse de la DAP-X3060 ?

Elle propose une vitesse combinée allant jusqu’à 3000 Mb/s grâce au Wi-Fi 6 AX3000.

La DAP-X3060 est-elle compatible PoE ?

Oui, elle prend en charge le Power over Ethernet pour simplifier l’installation.

Peut-on l’utiliser en extérieur ?

Oui, une version outdoor est disponible pour les environnements extérieurs.

Quel niveau de sécurité est proposé ?

Elle intègre notamment le protocole WPA3 pour une sécurité renforcée.

À quels usages est-elle destinée ?

Elle vise les environnements professionnels : bureaux, hôtels, écoles ou sites industriels.

Récapitulatif technique

Puissance : Wi-Fi 6 AX3000

Bande : Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)

Débit : jusqu’à 3000 Mb/s

Alimentation : PoE

Sécurité : WPA3

Usage : intérieur, mural, extérieur

Gestion : centralisée

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

