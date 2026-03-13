MeowGo G50 Max : le hotspot mobile 5G et satellite qui veut connecter partout, même en vol

Présenté dans le contexte d’événements comme le MWC, le MeowGo G50 Max de GLocalMe ambitionne de transformer la connectivité mobile. Ce hotspot portable combine 5G, Wi-Fi 6 et communication satellite NTN, avec une gestion intelligente des réseaux via intelligence artificielle. L’objectif : maintenir une connexion stable, que ce soit en ville, en déplacement international ou même à bord d’un avion.

GLocalMe poursuit ainsi sa stratégie autour des solutions de connectivité globale. Avec le MeowGo G50 Max, la marque étoffe son catalogue d’équipements destinés aux professionnels mobiles et aux voyageurs fréquents, en misant sur une combinaison de réseaux terrestres et satellites dans un format compact.

Un design compact pensé pour la mobilité

Le MeowGo G50 Max adopte un format de hotspot portable destiné à être transporté facilement dans un sac ou une poche. L’appareil intègre un écran AMOLED de 1,43 pouce affichant une résolution de 466 × 466 pixels, permettant d’accéder directement aux informations de connexion et aux fonctionnalités intelligentes.

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Cet écran tactile sert également d’interface pour les services embarqués, notamment l’assistant de voyage alimenté par intelligence artificielle. L’interface affiche des informations comme l’état du réseau, la consommation de données ou les paramètres Wi-Fi.

Le design privilégie l’autonomie et la simplicité d’utilisation, avec un fonctionnement basé sur un compte unique capable de gérer différents environnements réseau.

Une connectivité hybride 5G et satellite

L’une des particularités du MeowGo G50 Max est son approche hybride de la connectivité. L’appareil prend en charge un large éventail de bandes 5G NR et LTE, permettant une compatibilité internationale.

Dans les zones où le réseau terrestre est limité ou inexistant, le hotspot peut activer un mode satellite NTN (Non-Terrestrial Network) basé sur la norme 3GPP Rel-17. Cette technologie utilise notamment le réseau Skylo, permettant l’envoi de messages et de signaux SOS dans 38 pays.

Cette fonction vise principalement les voyageurs, les professionnels de terrain ou les explorateurs qui évoluent dans des zones isolées.

Une connexion automatique dans les hôtels et les avions

Le MeowGo G50 Max introduit également un système d’authentification unifié. Grâce à un seul compte utilisateur, l’appareil peut se connecter automatiquement à différents réseaux Wi-Fi publics ou privés.

Dans les hôtels, les bureaux ou les espaces publics, le hotspot agit comme une passerelle de connexion universelle, évitant les procédures de connexion répétées.

Le dispositif peut aussi se connecter aux réseaux Wi-Fi embarqués de plusieurs compagnies aériennes internationales, notamment :

Lufthansa

Cathay Pacific

Singapore Airlines

L’objectif est de simplifier l’accès à Internet en vol en automatisant les procédures d’authentification et de paiement.

Un hub Wi-Fi 6 pour les équipes mobiles

Au-delà de la connectivité individuelle, le MeowGo G50 Max est conçu comme un hub Wi-Fi mobile capable de connecter plusieurs appareils.

Grâce à la technologie Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2, il peut gérer jusqu’à 16 appareils simultanément. Cela permet à une équipe de travail, une famille ou un groupe de voyageurs de partager la connexion.

La vitesse maximale annoncée atteint 2,9 Gb/s, tandis que la plateforme Qualcomm permettrait des débits allant jusqu’à 3,4 Gb/s dans les conditions réseau optimales.

Cette configuration vise notamment les usages comme :

visioconférence mobile

streaming en direct

partage de fichiers volumineux

collaboration à distance.

Une plateforme Qualcomm gravée en 4 nm

Le MeowGo G50 Max repose sur un processeur Qualcomm SM4490, gravé en 4 nanomètres. Ce type de plateforme vise à optimiser à la fois la performance réseau et la consommation énergétique.

Le système prend en charge les modes 5G SA et NSA avec 4×4 MIMO, ce qui permet d’améliorer la réception et la stabilité de la connexion dans des environnements complexes.

L’intelligence réseau est assurée par le moteur AI HyperConn, qui analyse en permanence les réseaux disponibles afin de sélectionner automatiquement la connexion la plus stable.

Une autonomie pensée pour les longues journées

Pour un appareil destiné aux déplacements professionnels et aux voyages, l’autonomie constitue un élément clé.

Le MeowGo G50 Max embarque une batterie de 4 850 mAh, permettant environ 15 heures d’utilisation continue selon le constructeur.

Cette capacité vise à couvrir une journée complète de travail mobile, incluant la connexion de plusieurs appareils via le hotspot.

La recharge rapide permet également de limiter les interruptions lors des déplacements.

Un assistant de voyage intégré

Autre particularité du MeowGo G50 Max : l’intégration d’un assistant de voyage alimenté par IA.

Accessible via l’écran AMOLED, cet assistant peut notamment proposer :

traduction vocale en temps réel

gestion d’itinéraire

assistance lors des déplacements internationaux.

L’objectif est de transformer le hotspot en outil de connectivité et d’assistance au voyage, plutôt qu’en simple routeur mobile.

Ce qu’il faut retenir

Le MeowGo G50 Max combine plusieurs technologies de connectivité dans un seul appareil portable. Il associe 5G, Wi-Fi 6 et communication satellite NTN pour garantir une connexion dans différents environnements.

Le hotspot peut connecter jusqu’à 16 appareils, avec une autonomie annoncée de 15 heures. Grâce à la technologie CloudSIM, il peut fonctionner dans plus de 200 pays sans carte SIM physique.

Avec ses fonctions d’IA et son écran AMOLED, il se positionne comme un hub de connectivité et d’assistance pour voyageurs et professionnels mobiles.

Positionnement sur le marché

Le MeowGo G50 Max se situe sur le segment des hotspots mobiles haut de gamme destinés aux voyageurs fréquents et aux professionnels internationaux.

Il se distingue des routeurs mobiles classiques par l’intégration de plusieurs technologies avancées :

connectivité satellite

virtualisation de carte SIM

intelligence réseau.

Ses concurrents potentiels incluent des solutions comme les routeurs mobiles 5G professionnels et certains dispositifs de connectivité globale proposés par les opérateurs ou fabricants spécialisés.

Le produit cible principalement :

les voyageurs internationaux

les équipes mobiles

les créateurs de contenu

les explorateurs et professionnels terrain.

FAQ : MeowGo G50 Max

Quelle est l’autonomie du MeowGo G50 Max ?

Le MeowGo G50 Max embarque une batterie de 4 850 mAh. Selon le constructeur, elle permet environ 15 heures d’utilisation continue en hotspot.

Le MeowGo G50 Max fonctionne-t-il par satellite ?

Oui. Le MeowGo G50 Max prend en charge la communication NTN satellite via le réseau Skylo. Cette fonction permet l’envoi de messages et de signaux SOS dans 38 pays.

Combien d’appareils peuvent se connecter ?

Le MeowGo G50 Max peut connecter jusqu’à 16 appareils simultanément grâce au Wi-Fi 6.

Peut-on utiliser le MeowGo G50 Max dans un avion ?

Oui. L’appareil peut se connecter automatiquement aux systèmes Wi-Fi de certaines compagnies aériennes compatibles.

Le MeowGo G50 Max nécessite-t-il une carte SIM ?

Non. Le dispositif utilise une technologie CloudSIM 5G, permettant d’accéder aux réseaux locaux dans plus de 200 pays sans SIM physique.

Récapitulatif technique

Processeur : Qualcomm SM4490 (4 nm)

Écran : AMOLED 1,43″ – 466 × 466

Connectivité : 5G NR, LTE, Wi-Fi 6

Satellite : NTN (3GPP Rel-17)

Débit maximum : jusqu’à 3,4 Gb/s

Appareils connectés : jusqu’à 16

Batterie : 4 850 mAh

Autonomie : jusqu’à 15 heures

Couverture CloudSIM : plus de 200 pays

Fonctions IA : traduction vocale, assistant voyage.

En résumé

Le MeowGo G50 Max est un hotspot mobile combinant 5G, Wi-Fi 6 et connectivité satellite. Grâce à la technologie CloudSIM, il peut fonctionner dans plus de 200 pays sans carte SIM. L’appareil intègre également des fonctions d’intelligence artificielle et un assistant de voyage. Il vise les professionnels et voyageurs qui ont besoin d’une connexion stable dans des environnements variés.

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