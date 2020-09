La serrure connectée de Nuki passe au blanc !

La marque qui propose une serrure connectée que nous avons eu l’occasion de tester profite elle aussi de l’IFA pour présenter ses nouveautés dont notamment sa serrure connectée en version limitée White Edition. La marque apporte aussi un nouvel addon à sa serrure connectée avec son Nuki Power Pack.

Le monde de la domotique a évolué de façon fulgurante depuis que les appareils domotiques sont désormais dotés de Wi-Fi ou de Bluetooth et peuvent être pilotés depuis un smartphone. Et dans cet univers, nous avons eu l’occasion en mai dernier de tester pour vous la Nuki Smart Lock 2.0.

2020, Nuki améliore encore un peu plus sa serrure connectée.

Alors, tout d’abord, la Nuki Smart Lock 2.0 est désormais disponible en version blanche. De quoi s’intégrer encore un peu plus avec son environnement. De fait, toutes les portes n’ont pas un coloris qui s’allie facilement avec le noir. Cette nouvelle White édition est le fruit d’une étude de l’entreprise.

La marque confirme :

« Grâce aux sondages réalisés auprès de nos consommateurs, nous savons qu’une variante de couleur blanche figure tout en haut de la liste de ce que les utilisateurs aimeraient avoir », a déclaré Martin Pansy.

Une white édition qui sera commercialisée en édition limitée et qui ne sera pas disponible partout. À noter que pour l’occasion, Nuki propose la Smart Lock 2.0, le Bridge et le Power Pack. Et, le tout en blanc.

Nuki propose son PowerPack.

Le Power Pack met un terme à l’usage de piles dans la serrure connectée de Nuki. Le pack offre une capacité doublée par rapport aux piles conventionnelles AA et allonge la longévité pour atteindre douze mois avec une charge.

Par ailleurs, la charge se fait simplement via un câble USB-C. De plus, le chargement est même possible pendant le fonctionnement, tandis que le Nuki Power Pack est inséré dans la Smart Lock !

Prix et disponibilité.

Le Power Pack sera disponible pour commande dès le mois d’octobre au prix public conseillé de 49 euros et il sera compatible avec les Smart Lock 1.0 et 2.0.

L’édition limitée White Edition de la Smart Lock 2.0 sera disponible à partir d’octobre. Et dans la limite des stocks disponibles. Son prix est de 299 euros.