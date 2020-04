Les stores connectés FYRTUR et KADRILJ disponibles chez IKEA.

Souvenez-vous, en aout dernier on vous annonçait la disponibilité future de stores connectés chez IKEA. Le géant suédois les propose désormais sur son site.

Le géant nordique du mobilier design et contemporain a franchi l’année passée un nouveau cap. Plus précisément, dans sa stratégie d’équiper nos foyers. En effet, la marque s’est associée avec certaines entreprises high-tech pour intégrer des objets connectés et de la domotique dans ses produits. Ainsi, après Xiaomi et Sonos, la marque avait annoncé la mise en « connecté » de certains produits grand public.

En aout dernier, la chaine de magasins avait annoncé qu’elle allait proposer des stores enrouleurs connectés. Ceux-ci avaient pour dénomination les noms de FYRTUR et KADRILJ. Une fois de plus, une référence bien connue des consommateurs de la marque avec une fois de plus des noms difficilement prononçables.

Ainsi, désormais on peut trouver au catalogue et sur le site de la marque pas moins de 10 modèles différents de stores connectés.

FYRTUR et KADRILJ, piloté les depuis une télécommande ou un smartphone.

En fait, il n’y a pas vraiment à proprement parlé 10 modèles de stores connectés, mais deux sortes qui proposent plusieurs variantes. Ainsi, le premier, FYRTUR sont en fait des Store à enrouleur occultant. IKEA propose deux modèles. L’un en 195 cm par 80 cm alors que le second est lui plus large avec une taille de 195 cm par 140 cm.

Le second modèle, le KADRILJ est un store enrouleur classique gris qui se décline lui aussi en différentes largeurs et hauteurs.

La partie connectée des stores est placée dans le mécanisme situé au-dessus du store. Un mécanisme qui en plus n’a besoin d’aucune alimentation électrique, car il est alimenté par des piles. Les stores peuvent être commandés soit depuis une télécommande fournie avec les stores, soit via votre smartphone. Pour cela il faudra installer une application sur votre smartphone.

Détail intéressant, les stores ne dépassent pas les 200€. Il faudra compter pour le modèle le moins cher 125€.