Prime Days : l’ASUS TUF Gaming A16 avec RTX 5070 profite d’une forte réduction sur Amazon

Les Prime Days sont souvent l’occasion de dénicher des PC portables gaming à prix réduit, et Asus met en avant son ASUS TUF Gaming A16. Ce modèle de 16 pouces, équipé d’un processeur AMD Ryzen 9, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, de 32 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To, bénéficie d’une remise intéressante pour les abonnés Amazon Prime.

Asus poursuit le développement de sa gamme TUF Gaming, positionnée entre les ordinateurs portables gaming accessibles et les modèles haut de gamme ROG. Avec cette nouvelle génération, le constructeur mise sur un équilibre entre performances, robustesse et prix, afin de séduire aussi bien les joueurs que les créateurs de contenus.

Un PC portable pensé pour le jeu en Full HD+

Le ASUS TUF Gaming A16 adopte un écran IPS de 16 pouces au format 16:10 affichant une définition de 1 920 x 1 200 pixels. Son taux de rafraîchissement de 165 Hz promet une excellente fluidité dans les jeux compétitifs, tandis que la compatibilité avec les technologies de synchronisation adaptative limite les effets de déchirement de l’image.

Le châssis conserve l’ADN de la série TUF avec une conception robuste répondant aux exigences de durabilité de la gamme.

Ryzen 9 et RTX 5070 : une configuration musclée

Sous le capot, le ASUS TUF Gaming A16 embarque un AMD Ryzen 9 8940HX doté de 16 cœurs et 32 threads, capable d’atteindre une fréquence maximale de 5,3 GHz. Il est épaulé par 32 Go de mémoire DDR5 et un SSD PCIe 4.0 de 1 To.

La partie graphique repose sur une NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU avec 8 Go de mémoire GDDR7. Cette nouvelle génération apporte la prise en charge des dernières technologies NVIDIA, notamment le ray tracing et le DLSS, pour améliorer les performances dans les jeux compatibles.

Une plateforme adaptée aussi à la création

Au-delà du gaming, cette configuration vise également les utilisateurs réalisant du montage vidéo, de la retouche photo ou des travaux 3D. Les 32 Go de RAM facilitent le multitâche, tandis que le processeur Ryzen 9 offre une puissance confortable pour les applications exigeantes.

Le SSD de 1 To permet de stocker une bibliothèque de jeux conséquente ainsi que des fichiers volumineux sans avoir recours immédiatement à un stockage externe.

LIEN D’ACHAT : ASUS TUF Gaming A16 avec RTX 5070.

Une connectique moderne et une batterie de grande capacité

L’ordinateur dispose d’une connectique complète comprenant plusieurs ports USB, de l’USB4, du HDMI ainsi qu’un port Ethernet pour les joueurs privilégiant une connexion filaire. La batterie de 90 Wh fait partie des capacités les plus élevées de cette catégorie et peut offrir davantage d’autonomie lors d’un usage bureautique ou multimédia, même si le jeu sur batterie reste naturellement plus limité.

Une promotion intéressante pendant les Prime Days

Les Prime Days permettent régulièrement de faire baisser le prix de nombreux PC portables gaming. Dans le cas du ASUS TUF Gaming A16, la réduction concerne une configuration habituellement positionnée sur le segment premium grâce à son processeur Ryzen 9, sa RTX 5070 et ses 32 Go de mémoire.

Pour les joueurs souhaitant renouveler leur machine ou investir dans un ordinateur capable de gérer aussi bien les jeux récents que les logiciels de création, cette offre fait partie des promotions les plus intéressantes de l’événement.

Ce qu’il faut retenir

Le ASUS TUF Gaming A16 profite d’une promotion à l’occasion des Prime Days.

Sa configuration associe un processeur AMD Ryzen 9 8940HX à une RTX 5070 Laptop GPU, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To.

Son écran 16 pouces 165 Hz vise les joueurs recherchant une bonne fluidité.

Cette configuration convient également aux créateurs de contenus grâce à sa puissance de calcul.

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Positionnement sur le marché

Le ASUS TUF Gaming A16 s’adresse aux utilisateurs recherchant un ordinateur portable gaming performant sans atteindre les tarifs des modèles ultra premium. Il se positionne face à des concurrents comme les Lenovo Legion, Acer Predator Helios, HP Omen ou MSI Katana, tout en mettant en avant un excellent rapport entre performances et équipement.

FAQ : ASUS TUF Gaming A16

Quelle carte graphique équipe l’ASUS TUF Gaming A16 ?

Cette version est équipée d’une NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU avec 8 Go de mémoire GDDR7.

Quel processeur retrouve-t-on dans ce modèle ?

Il embarque un AMD Ryzen 9 8940HX disposant de 16 cœurs et 32 threads.

Combien de mémoire et de stockage sont proposés ?

La configuration comprend 32 Go de DDR5 ainsi qu’un SSD PCIe 4.0 de 1 To.

L’écran est-il adapté au gaming ?

Oui. Il s’agit d’une dalle IPS de 16 pouces affichant une fréquence de 165 Hz, idéale pour les jeux rapides.

Cette promotion est-elle réservée aux Prime Days ?

Oui, cette offre s’inscrit dans les promotions Prime Days et peut être limitée dans le temps ou selon les stocks disponibles.

Récapitulatif technique