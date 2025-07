Prime Day : 239,00 € pour l’Acer Aspire 3 A317‑55P‑C8DB, une offre à saisir

Le Prime Day d’Amazon réserve parfois de belles surprises pour les amateurs d’informatique à la recherche de bonnes affaires. En ce moment, l’Acer Aspire 3 A317‑55P‑C8DB passe sous la barre des 240 euros. Un tarif qui pourrait bien convaincre les utilisateurs à la recherche d’un grand écran, sans compromis sur les fonctions essentielles.

L’Acer Aspire 3 est l’une des gammes les plus accessibles du constructeur. Pensé pour une utilisation quotidienne, ce modèle met en avant un large écran, un design sobre et une configuration équilibrée pour les besoins bureautiques classiques. À 239,00 €, cette version se montre d’autant plus intéressante.

Un grand écran Full HD pour le confort visuel

Avec sa dalle de 17,3 pouces, l’Aspire 3 A317‑55P‑C8DB mise clairement sur le confort. Cet écran au format large affiche une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), idéale pour les travaux de bureautique, les visioconférences ou encore le visionnage de vidéos. Acer propose ici une alternative intéressante aux moniteurs de bureau, pour ceux qui cherchent un portable à grand format sans passer aux stations fixes.

Une configuration pensée pour la bureautique

Ce modèle s’articule autour d’un processeur Intel Pentium Silver N6000, une puce économe en énergie pensée pour les usages classiques : navigation web, traitement de texte, gestion des mails. Il est accompagné de 8 Go de RAM, ce qui garantit une certaine fluidité dans l’usage multitâche, et de 256 Go de stockage SSD, assurant des temps de chargement réduits et un démarrage rapide du système.

Design sobre et connectique complète

La gamme Aspire 3 conserve une coque grise élégante, typique de la marque. Sans extravagance, elle mise sur la sobriété et la robustesse. Ce modèle propose par ailleurs une connectique assez complète : ports USB 3.2, sortie HDMI, prise casque/micro, sans oublier le Wi-Fi 6, qui garantit une bonne vitesse de connexion sans fil. Le clavier avec pavé numérique est également un atout pour les tâches comptables ou la saisie rapide de données.

Un portable pensé pour la maison et les études

Avec un poids d’environ 2,5 kg, l’Aspire 3 A317‑55P‑C8DB n’est pas le plus mobile, mais il se destine avant tout à une utilisation sédentaire : bureau à la maison, chambre d’étudiant, salon. Il peut facilement remplacer un ordinateur de bureau traditionnel tout en offrant plus de flexibilité. Il conviendra parfaitement aux étudiants, utilisateurs familiaux ou télétravailleurs à la recherche d’un outil fiable pour un usage quotidien.

Une offre à durée limitée pendant le Prime Day

Proposé à 239,00 € au lieu de 499,00 €, cet Aspire 3 représente une remise de plus de 50 %, ce qui est rare pour un ordinateur portable neuf d’un grand constructeur. Ce prix est valable pendant une période limitée à l’occasion du Prime Day, réservé aux abonnés Amazon Prime. Il s’agit donc d’une opportunité à ne pas laisser passer si ce profil de machine correspond à vos besoins.

Récapitulatif technique

Écran : 17,3 pouces, Full HD (1920 x 1080)

Processeur : Intel Pentium Silver N6000

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go SSD

Wi-Fi : Wi-Fi 6

Ports : USB 3.2, HDMI, jack audio

Système d’exploitation : Windows 11 Home

Clavier : avec pavé numérique

Poids : 2,5 kg

