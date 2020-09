French Days 2020 : L’imprimante WiFi HP Envy 7134 pour 99€ chez boulanger.

Aussi étrange que cela puisse paraitre, il y a toujours un périphérique dans le monde de l’informatique que nous avons besoin et que pourtant nous n’utilisons pas souvent. Cet appareil c’est une imprimante. Et désormais avec le Wifi, on peut imprimer de n’importe quel PC, smartphone, tablette de la maison. C’est en tout cas ce que propose l’imprimante WiFi HP Envy 7134 que propose Boulanger au prix de 99€ à l’occasion des French Days 2020.

Information générale :

Pour les amateurs de photos, voici l’imprimante à ne pas manquer : la multifonctions HP Envy 7134. Conçu pour imprimer tous vos clichés dans une qualité exceptionnelle, ce modèle idéal pour la maison permet également de scanner et de photocopier. Des impressions photo de grande qualité L’HP Envy 7134 se distingue par la qualité des photos qu’elle est en mesure d’imprimer…

Caractéristiques techniques :