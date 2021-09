Bon Plan du dimanche : 200€ de réduction sur le HP Chromebook x360 14c-ca0000sf.

HP Chromebook x360 14c-ca0000sf/14c-ca0005nf Ordinateur Ultraportable Convertible et Tactile 14'' FHD Argent (Core i3, RAM 8 Go, eMMC 128 Go, Chrome OS, AZERTY)

Prix conseillé : 699,00 EUR –29%

Prix : 499,00 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables sûrs, rapides et intelligents qui fonctionnent sous le système d'exploitation Chrome OS : démarrage en quelques secondes, aucuns ralentissements dans le temps grâce aux mises à jour automatiques, antivirus déjà intégré et batterie longue durée.

Que ce soit sur le Web ou via les applications du Google Play Store, vous pouvez tout faire avec les Chromebooks : laisser libre cours à votre créativité, optimiser votre productivité, regarder des films/sériesou jouer aux jeux que vous aimez déjà. Les Chromebooks sont compatibles avec Microsoft Word, Excel et PowerPoint.

Convertible : travaillez en position ordinateur portable, regardez des vidéos en position tente, et déplacez-vous en position tablette.

Ecran : 14" full HD | Processeur : Intel Core i3-10110U : la combinaison parfaite entre performance et consommation d’énergie aide votre appareil à fonctionner avec fiabilité et fluidité

Mémoire RAM : 8 Go | Stockage : 128 Go EMMC. Profitez de 100 Go de stockage en ligne offerts en activant l'offre d'essai d'1 an à Google One. Vos fichiers sont automatiquement sauvegardés, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel device connecté à internet.

Prix conseillé : 699,00 EUR –29%

Prix :

499,00 EUR

Acheter sur Amazon