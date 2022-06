Bon Plan du dimanche : 369€ OPPO Reno 6 au lieu de 449€.

OPPO Reno 6, Smartphone 5G Débloqué, 8 Go RAM + 128 Go, Ecran AMOLED 90Hz 6,43", Caméra 64 MP, Mode 108 MP, Charge Rapide 100% en 28 mins, Batterie 4300 mAh, Design Ultra Fin et Léger, Bleu

Prix conseillé : 449,90 EUR –18%

Prix : 369,00 EUR

Caractéristiques techniques :

Derrière chaque portrait. une émotion : vous souhaitiez un téléphone portable capable de réaliser des portraits saisissants de calibre professionnel. ne cherchez plus et adoptez ce modèle doté d'un mode portrait pro ainsi que d'un triple capteur photo 64 MP pour une qualité ultra HD au quotidien

Endurance à toute épreuve : le smartphone OPPO n'est jamais à bout de souffle grâce à sa batterie longue durée de 4300 MAH pour de l'énergie toute la journée et bien plus encore. Il est équipé du système de charge rapide SUPERVOOC 65W qui passe d'une batterie vide à pleine en 34 minutes seulement

Pariez sur la technologie Focus Tracking Vidéo : le système innovant et performant de focus vidéo vous permet de ne jamais perdre votre sujet de vue même lorsque ce dernier se déplace à grande vitesse. qu'il se trouve à une certaine distance ou que vous soyez au milieu d'un mouvement de foule

Plongez dans l'écran AMOLED 90HZ : le téléphone portable 5G délivre une image extrêmement nette. lumineuse et qualitative avec son écran d'une résolution optimale ultra fluide aux contrastes infinis. Visualisez des photos et des vidéos de voyages et de concerts comme si vous y étiez

Satisfaction 100% garantie : OPPO ne se contente pas de vous proposer une large gamme de produits particulièrement innovants. la marque les accompagne d'un excellent service client. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin

