Test : FitTrack AtriaPro.

Avec le Covid19 nous sommes de plus amené à devoir travailler de la maison et qui dit travail à la maison dit encore plus de sédentarité dans notre quotidien. Donc quoi de mieux pour se motiver à bouger quand reprenant le sport avec un nouveau gadget. C’est pour ça qu’aujourd’hui nous vous proposons le test de la montre connecté AtriaPro de chez FitTrack. Une montre connectée qui pourra vous aider à suivre votre progression. Voyons ensemble ce que cette montre a dans le ventre …

Préambule.

FitTrack est assez récente comme marque, lancé en 2019, la marque c’est donnée comme mission de créer des produits innovants pour améliorer le quotidien par une meilleure compréhension de notre corps. On retrouvera dans des produits comme la montre, 2 balances et un thermomètre frontal. La montre que nous testons offre beaucoup de fonctionnalité avec le suivi des activité physique (17 sport pris en charge), le décompte des calories, calcul des pas, analyse du rythme cardiaque, analyse du sommeil et bien plus encore.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions du boitier : Largeur : 44 mm Hauteur : 37 mm Épaisseur : 10 mm

Connectivités/Capteurs : Bluetooth 5.0 Accéléromètre 6 axes Capteur de luminosité Capteur de rythme cardiaque Capteur de température Capteur de taux d’Oxygène (SpO2)

Mémoire : 64mb (+/- 3 jours de données)

Autonomie : 5 jours avec une recharge complète en 2 heures

Matériaux : bracelet : silicone Boitier : aluminium (IP68)



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

FitTrack AtriaPro

Base de rechargement

Guide de démarrage rapide

Petit tour du propriétaire cette FitTrack AtriaPro, on retrouve un objet plutôt sympa à l’œil qui nous fera penser à une célèbre marque avec un fruit comme logo. La face avant de la montre est composé d’un écran tactile lumineux et bien réactif. Sur le coté droit on retrouvera le seul et unique bouton de cette montre.

Évidement sur le haut et le bas de cette montre on retrouvera un bracelet, celui-ci est en silicone et offre une boucle de fermeture qui permet de bloquer l’autre partie du bracelet sous le poignet.

Sous la montre on retrouvera toute la partie capteur, avec un capteur de température corporelle, un capteur de suivi du rythme cardiaque, un capteur de taux d’oxygène (SpO2) et enfin le système permettant de recharger la montre lorsqu’elle est sur son socle.

Vous retrouverez bien évidement tous ses détails en images dans notre galerie à la fin de ce test.