AAWireless rend Android Auto sans fil !

Bonne nouvelle, avec AAWireless, si vous faites partie de ceux qui ont Android Auto dans votre voiture, vous n’aurez plus besoin de brancher votre smartphone sur le port USB de votre voiture.

Il est toujours quelque peu énervant pour nous les geeks du sans-fil de nous rendre compte à quel point associer son smartphone et ses apps sur l’ordinateur de bord de sa voiture est pénible. Alors, certe Android auto ou Apple CarPlay progressent et les applications accessibles sur l’ordinateur de bord deviennent de plus en plus nombreuses. Les services également comme la lecture des SMS, des messages… Mais il reste encore un souci. Il faut encore et toujours brancher son smartphone sur le port USB !

AAWireless coupe le cordon d’Android Auto !

Enfin, plus besoin de brancher votre smartphone sur le port USB de votre voiture pour pouvoir utiliser Android Auto. En effet, Emil Borconi-Szedressy a commencé à développer sa propre solution pour en arriver à cela.

De fait, AAWireless est un petit boitier qu’il suffira de connecter sur le port USB de votre voiture pour permettre cette association d’Android auto et votre smartphone sans fil.

Le boitier qui était à l’état de prototype devient désormais bien concret. Il vient de faire l’objet d’une levée de fonds sur le site IndieGogo et est parvenu à atteindre son objectif pour la mise en fabrication et production.

AAWireless exploite le Wi-Fi !

Effectivement, l’idée d’Emil Borconi-Szedressy est d’avoir exploité une clé Android TV pour la convertir en émetteur-récepteur compatible avec Android Auto. Concrètement le principe est simple. Vous connectez AAWireless au port USB de la voiture. Le système de la voiture va le reconnaitre comme un périphérique compatible pour Android Auto. Ensuite il ne vous reste plus qu’à vous connecter sur le WiFi du AAWireless avec votre smartphone pour que celui-ci puisse apparaitre sur l’ordinateur de bord de votre voiture.

Une solution qui devrait ravir tous les utilisateurs de smartphone Android qui en ont marre de devoir systématiquement brancher leur téléphone sur le port USB. Avec AAWireless, Emil Borconi-Szedressy propose une solution transparente comme l’association Bluetooth de votre smartphone à votre voiture pour recevoir appels, messages…

Prix et Disponibilité.

L’AAWireless est proposé au prix de 65$ et sera disponible courant du mois de mars 2021.