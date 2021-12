Ecrans Ultra Wide : notre Top 3 des meilleures options.

Avec la généralisation du télétravail en 2020 et 2021, et une tendance qui est apparemment encore vouée à se perpétuer en 2022, acquérir du matériel informatique de plus en plus performant et adapté est devenu une priorité pour un nombre croissant de foyers. Au travail désormais effectué depuis la maison s’ajoute aussi un boom du gaming sur internet. Si vous envisagez vous aussi de vous tourner vers un écran de très grande dimension mais ne savez pas encore comment faire votre choix, alors ce comparatif des trois meilleurs écrans Wide Ultra est fait pour vous !

Pourquoi se tourner vers ces écrans démesurés ?

Nous parlions il y a quelques mois de l’écran MateView de Huawei qui permettait de limiter la quantité de fils autour de votre bureau grâce à un produit connecté en Wi-Fi et en Bluetooth. Cette fois, c’est sur de nouvelles innovations en matière de moniteur que nous voulons revenir, mais ce n’est plus la connectique qui en est la force, c’est la dimension.

Qui les écrans ultra wide vont-ils intéresser ? Les gamers principalement ! Grâce à une largeur de plus en plus étirée, le champ de vision des joueurs est étendu et leur permet un plus grand confort, mais aussi de plus belles performances. N’oublions pas non plus que l’immersion est totale.

Les amateurs de jeux vidéo adorent donc ce type de produits, mais également les fans de jeux de hasard. Ceux qui se divertissent sur les machines à sous et tables de roulette, de craps ou de blackjack sur internet sur les meilleurs casinos en ligne Suisses adorent en général le facteur d’immersion que ces écrans apportent.

N’oublions pas aussi que les superbes performances de ces écrans les rendent parfaits pour visionner des films et streamer. La barre noire en haut et en bas disparaitra ainsi par rapport aux autres types d’écran pour vous permettre de visualiser des vidéos qui occuperont tout l’écran.

Nos trois options fétiches

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons rassemblé ici trois alternatives offrant de jolies performances à des tarifs différents. Vous trouverez forcement chaussure à votre pied !

LG Ultrawide 38WN95C-W : le meilleur choix si vous avez le budget

Commençons par notre coup de cœur, pour lequel il vous faudra par contre avoir un portefeuille adapté… Si vous voulez le meilleur et êtes prêt à y mettre le prix, alors pour 2 000 € environ, vous ferez l’acquisition d’un moniteur au format 1600p QHD+ et aux très bonnes performances (avec le Nano IPS). Plus grand, plus complet et plus confortable : tout y est !

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 : un excellent rapport qualité / prix

Avec sa définition QHD+, sa dalle de 34 pouces incurvée et très réactive et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le tout pour moins de 500 €, on peut vraiment dire que le Xiaomi Mi Curved est l’option à bas prix idéale pour les gamers.

Samsung Odyssey G9 (2020) : pour faire dans la démesure

Pour un prix de 1 500 € environ, cette alternative vous offre tout ce dont vous rêvez. Par contre, avec sa définition Super Ultrawide qui correspond à un ratio de 32:9, il faudra que les performances de votre ordinateur suivent ! Avec 1.1m de large, posséder le Samsung Odyssey G9, c’est comme avoir deux écrans de 27 pouces côte à côte…

Bien entendu, si vous désirez connaitre davantage d’informations techniques sur ces différents écrans avant de faire votre choix, vous pouvez consulter les fiches produits sur le site Les Numériques. Vous y trouverez toutes les données ainsi qu’un avis complémentaire qui vous aidera à prendre la bonne décision !