Barcelone, de la 5G dans les trains !

Barcelone a décidé depuis quelques années de devenir un modèle en matière de Smart City. La ville vient d’ailleurs d’annoncer qu’elle devient la première ville du monde à avoir une ligne de train intérieure munie de 5G. Une ligne qui servira de laboratoire en condition réelle.

À la fin du mois se tiendra la MWC alias le Mobile World Congress. Il s’agit du plus grand salon dédié au monde de la téléphonie mobile. Et pour l’occasion, la ville de Barcelone démarre à nouveau un nouveau projet.

Ce nouveau projet c’est d’équiper une ligne de train (Pl. España-Europa Fira) de la FGC en 5G.

Ce nouveau projet est mis en place grâce à une étroite collaboration entre FGC (la société de train), MWCapital, le gouvernement régional de Catalogne et Vodafone. Un projet qui fait partie du réseau de laboratoires d’essai de la technologie 5G que « 5G Barcelona » promeut dans la ville.

Une ligne qui couvre quatre arrêts et qui est fortement empruntée par les visiteurs du salon Mobile World Congress. Ainsi, durant toute la liaison il sera possible de se connecter à un réseau 5G et de tester les différents services possibles depuis votre smartphone.

Les acteurs du projet soulignent par ailleurs que le réseau 5G sera accessible même dans la partie qui passe dans un tunnel. Par ailleurs, les acteurs du projet soulignent que cette ligne ferroviaire servira de zone de test en condition réelle pour tester les différents services en ligne qu’il est possible d’intégrer sur de la 5G.

Pl. España-Europa Fira, un laboratoire 5G grandeur nature en condition réelle.

La couverture 5G sera disponible dans les stations FGC de Plaça Espanya, Magòria-La Campana, Ildefons Cerdà et Europa Fira. Bien sûr, l’accès 5G ne se limitera pas au train. La 5G sera également accessible sur les quais et dans les stations.

Ce tronçon sera actif pour la fin du mois et plus précisément avec l’ouverture du salon. Enfin, détail intéressant pour les résidents, le déploiement de ce réseau 5G ne se limitera pas uniquement durant la période du salon. En effet, les acteurs du projet ont souligné qu’une fois actif, le projet le restera encore plusieurs mois. Et ce afin notamment de pouvoir faire des tests en tout genre.