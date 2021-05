Test : Devolo Repeater+ ac.

Le wifi est omniprésent dans nos vies quotidiennes et quoi de plus ennuyant que d’avoir une pièce dépourvue de couverture dû à la distance entre notre box et celle-ci. Devolo nous offre la possibilité de régler ce problème avec le nouveau Repeater+ AC un répéteur wifi qui résoudra nos problèmes de couverture wifi, la réponse dans ce test.

Préambule.

Si Devolo est l’un des pionniers dans le domaine du CPL, aujourd’hui il propose bien plus que des simples boîtiers CPL. Le constructeur propose une gamme entière de produits vous permettant de vous réconcilier avec votre connexion internet.

Aujourd’hui nous testons le Devolo Repeater+ ac, un produit qui permet d’étendre votre réseau wifi actuel. En effet, si votre réseau wifi est trop faible pour atteindre une pièce, il suffira de placer ce répéteur entre la pièce et votre box wifi pour augmenter la portée du signal wifi.

En plus d’augmenter le signal wifi, le répéteur dispose de deux ports RJ45 permettant d’y brancher deux appareils via un câble.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Dimension : Hauteur : 15,2 cm Largeur : 7,6 cm Épaisseur : 8cm avec la prise, 4 cm une fois la prise branchée

Wi-Fi : 2.4 GHz + 5 Ghz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)

Antenne : 4 antennes interne

Stream : 2×2 Multi-User-MIMO

Couverture : +/- 90 m²

Ethernet : 2 ports RJ45 10/100 Mbps

Consommation : 4,6 W (max : 5,6 W)

Contenu de la boîte :

La boîte contient les éléments suivants :

Devolo Repeater+ AC

Manuel d’installation.

Dépliant de sécurité & CE

Le format de ce Repeater+ AC est semblable au prise CPL de la marque ce qui permet d’harmoniser les solutions entre elle sans avoir une prise ronde et deux autres carrés. On retrouvera sur la face avant une prise qui permettra de ne pas condamner la prise utilisée par ce répéteur et deux boutons de contrôle avec leur voyant d’état DEL. Le bouton maison servira à brancher les appareils via WPS et le bouton wifi permettra d’activer/désactiver le signal wifi du répéteur.

Sur le dessous on retrouvera deux port RJ45 (10/100 mbps) et le bouton de réinitialisation. Sur la face arrière on retrouvera la fiche d’information de l’appareil (adresse MAC, …) et la prise pour connecter le répéteur. Cette prise à la particularité de pouvoir se brancher avec la tête en haut ou en bas ce qui sera bien pratique dans le cas d’une double prise murale verticale.

Voilà nous avons déjà finis de faire le tour du produit. Autant dire qu’il n’y a pas grand-chose à voir, on retrouvera le strict minimum pour simplifier l’usage et l’installation.

Notre galerie en fin de ce test vous permettra de visualiser ces différents détails de ce Devolo Repeater+ AC.