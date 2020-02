Cybersécurité : à quoi devons-nous nous attendre en 2020 ?

Chaque année, le développement de solutions connectées évoque une croissance inévitable de la cybercriminalité. Quelles seront les tendances en 2020 concernant la cybersécurité et ses enjeux déterminants ? Cet article fera le point sur ce sujet pertinent.

Une année 2019 particulièrement marquée par la cybercriminalité

En toute objectivité, l’année 2019 fut particulièrement marquée par une croissance inquiétante de la cybercriminalité. Les utilisateurs de smartphones furent les premières victimes de nombreuses tentatives de piratage. Plusieurs faits divers ont ainsi secoué le web où la vulnérabilité matérielle et logicielle d’équipements populaires inquiète toujours plus les consommateurs.

Le piratage de l’application Google Camera en novembre 2019 fut, sans aucun doute, l’une des informations les plus troublantes lors de cette année. De même, la vulnérabilité des smartphones « série S » et « Note » de Samsung ternis encore l’image de marque de la firme coréenne.

Les utilisateurs d’ordinateurs furent également concernés par de multiples communiqués troublants. Parmi celles-ci, la démarche préventive du gouvernement américain préconisant la mise à jour immédiate de Windows 7 marqua les consciences. La fin de vie programmée de ce logiciel d’exploitation limite néanmoins la réapparition de ce type de situations.

Enfin, la déclaration d’un état d’urgence à la Nouvelle-Orléans en octobre 2019 confirme un phénomène évident : la digitalisation d’une société engendre également la croissance de la cybercriminalité. En considérant ce principe indiscutable, une question sera naturellement évoquée : à quoi devons-nous nous attendre en 2020 ?

Les tendances de la cybersécurité en 2020

Les investissements astronomiques des géants du web

La cybercriminalité peut nuire au chiffre d’affaires des géants du web… Et la majorité de ces sociétés l’ont parfaitement compris. Si de nombreuses acquisitions furent confirmées en 2019, cette nouvelle année évoquera également des sommes astronomiques dédiées à la recherche de solutions novatrices. La création permanente de nouvelles startups associées à la cybersécurité désigne un marché florissant et fructueux. Bref, 2020 sera placée sous le signe de nouvelles fusions et coopérations déterminantes pour la sécurité des internautes.

L’évolution de la domotique contrastée

Depuis 2018, le marché de l’immobilier se renouvelle grâce à l’évolution de la domotique. De nombreuses installations automatisées ne cessent d’étonner les foyers grâce à des systèmes toujours plus ingénieux. Si les tarifs concernant ces équipements étaient autrefois inaccessibles pour la majorité des foyers, une revalorisation des prix pratiqués sera naturellement vérifiée en 2020. De nouveaux besoins liés à la cybersécurité suivront ce phénomène où le piratage à distance est une éventualité inquiétante.

Des VPN toujours plus appréciés par les internautes

Utiliser des données personnelles ou bancaires sur internet peut engendrer de lourdes conséquences en cas de hacking… Et l’année 2020 n’échappera pas à cette règle. Les réseaux privés virtuels gagneront irrémédiablement une popularité toujours plus importante auprès des internautes. Ces outils ne vous sont pas familiers ou vous souhaitez analyser les différentes offres disponibles sur le web ? Ce comparatif vous permettra de découvrir les meilleurs services VPN en fonction de vos attentes et préférences.

La livraison des colis par drones et ses risques

La livraison des colis par drones est un projet particulièrement pris au sérieux par les leaders du e-commerce. Amazon fut la première société à présenter une version aboutie d’un « livreur » quadricoptère entièrement autonome. Malheureusement, ce nouveau moyen de restitution n’échappe pas à la cybercriminalité. Les premières livraisons de colis par drone apparaîtront progressivement en 2020. Toutefois, celles-ci imposeront des solutions optimales de cybersécurité afin d’éviter certaines situations complexes.

Quand la cybersécurité devient l’enjeu majeur du cloud

Cela ne surprendra aucun internaute : le stockage de données en ligne est une solution désormais privilégiée. La croissance de cette tendance engendre de nombreuses problématiques concernant la sécurité des informations sauvegardées. La protection optimale des données deviendra un argument majeur pour orienter la sélection des internautes face à des services cloud toujours plus nombreux.

Les Ransomwares ne sont pas prêts de disparaître

Chaque jour, les Ransomwares piègent de nouvelles victimes où la récupération de données personnelles est lourdement monnayée. L’évolution de cette méthode de hacking démontre l’intérêt des hackers. D’après l’extrême majorité des spécialistes en cybersécurité, ce phénomène sera également recensé lors de l’année 2020.

Les formations professionnelles liées à la cybersécurité

L’intérêt des entrepreneurs envers la cybersécurité se développe depuis 2018. Or, de nombreux faits divers constatés en 2019 ont vraisemblablement accéléré une prise de conscience relative aux risques de hacking. La formation des effectifs deviendra une priorité pour la majorité des professionnels.

Une IA difficilement accessible pour les hackers

Enfin, plusieurs spécialistes en cybersécurité ont longtemps affirmé que l’intelligence artificielle serait désastreuse si celle-ci « tombait dans les mains » de pirates aguerris. Néanmoins, cette éventualité ne peut être vérifiée en 2020. En effet, le jeu massif de données nécessaire au fonctionnement de l’IA désigne un facteur incompatible avec la communauté des hackers.

Pour conclure

Les tendances de la cybersécurité en 2020 sont tout aussi importantes qu’elles ne l’étaient en 2019. Le développement de nouvelles solutions et systèmes informatisés évoquera des investissements colossaux durant cette année prometteuse.