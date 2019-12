Caremitou, une litière pour chat connectée.

La société Novandsat dévoile Caremitou®, une drôle de litière qui se veut connectée. Une litière qui est en mesure de diagnostiquer la santé de votre chat lors de son passage à la toilette. Une litière qui analyse et qui vous fournit toutes les infos sur votre smartphone voir votre vétérinaire.

Le milieu des animaux de compagnie représente un marché colossal. En effet, de nombreuses études ont déjà prouvé que les propriétaires d’un animal domestique sont prêts à dépenser lorsqu’il s’agit de leur animal de compagnie.

Caremitou, un pseudo vétérinaire ou labo d’analyse.

Alors, des accessoires connectés pour le chien ou le chat, on vous en déjà présenté quelques-uns : iPuppyGo, le traqueur d’activité dédié à votre chien, Furbo, l’appareil à friandise connecté pour votre chien ou encore Terra Poo WiFi.

Pourtant, cette fois il s’agit d’un objet qui va plus loin et qui s’intéresse à la santé de votre chat. En effet, Caremitou est une litière pour chat remplie de capteurs. Ainsi, que d’une balance et d’une connexion Bluetooth.

La balance de la litière permet d’avoir un aperçu du poids du chat. D’autres capteurs référencent le nombre de fois que le chat est allé dans sa litière.

Comment fonctionne Caremitou ?

Pour faire une analyse urinaire de son animal, rien de plus simple. La maison e-santé étant équipée de deux bacs à litières. Ainsi, il suffit de retirer le 1er bac vert, pour accéder au deuxième bac à litière bleu. Construit en matériel à grade médical cad, qui ne modifie pas le caractère physico-chimique des urines, ce bac à litière contient un dispositif breveté appelé PAD Caremitou (Produit Médical Vétérinaire « PMV »). C’est dans ce second bac que l’urine est collectée dans le « PMV » via une vanne échantillonneuse qui comprend le système breveté de tri sélectif des urines et une bride multicanaux.

Toutes les informations transmises par la litière à l’application dédiée sur votre smartphone vous permettront d’avoir un aperçu de l’état de santé du chat. Il sera même possible de transmettre ces données aux vétérinaires.

La litière connectée sera présentée au CES de Las Vegas en janvier. À noter qu’elle a déjà reçu le prix CES Innovation Award 2020.