Logitech MX Revolution : 20 ans d’usage, le témoignage d’un testeur Planet Sans Fil

Il y a 20 ans, Logitech présentait la Logitech MX Revolution, une souris sans fil qui allait marquer un tournant dans les usages. À l’époque, j’étais invité à Paris pour la découvrir lors d’une conférence de presse. Vingt ans plus tard, je l’utilise toujours au quotidien. Un cas rare dans l’univers des périphériques.

Depuis, la marque a largement fait évoluer sa gamme, jusqu’à des modèles récents comme la Logitech MX Master 4. Mais malgré ces évolutions, la MX Revolution reste, selon mon expérience, l’une des souris les plus marquantes que j’ai utilisées.

Une découverte marquante lors de sa présentation

Je me souviens encore très bien de cette première prise en main. À l’époque, les souris sans fil n’étaient pas toujours synonymes de performance. Logitech voulait clairement changer cela.

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Dès les premières minutes, j’ai été marqué par la qualité de fabrication, l’ergonomie et le positionnement haut de gamme. Ce n’était pas une simple évolution, mais une vraie rupture dans l’approche des périphériques.

La molette à roue libre : une révolution au quotidien

S’il y a une fonctionnalité qui m’a accompagné pendant ces 20 années, c’est bien la molette à roue libre de la Logitech MX Revolution.

Concrètement, elle permet de faire défiler rapidement de longs documents et de passer d’un scroll précis à un scroll fluide. Et le plus impressionnant, c’est qu’après deux décennies, elle fonctionne toujours aussi bien. Je l’utilise quotidiennement, et elle reste aussi efficace qu’au premier jour.

Une molette latérale devenue un réflexe

Avec le temps, la molette latérale est devenue indispensable dans mon usage.

Je l’ai configurée pour naviguer entre les onglets, revenir en arrière dans un navigateur ou encore passer d’une page à l’autre dans un document. Aujourd’hui, lorsque je passe sur une autre souris, l’absence de cette molette se fait immédiatement ressentir.

20 ans d’utilisation : une durabilité impressionnante

Ce qui me frappe le plus avec la Logitech MX Revolution, c’est sa longévité.

Après 20 ans, elle fonctionne toujours. Les boutons répondent correctement et les fonctionnalités sont intactes. L’autonomie a forcément diminué avec le temps. Aujourd’hui, je dois la recharger environ tous les quatre jours.

Le socle de recharge fonctionne encore, même si je dois parfois ajuster la position. Une contrainte liée à une manipulation de ma part lors d’un nettoyage. Cela reste acceptable compte tenu de l’âge du produit.

Un logiciel qui a suivi l’évolution des usages

Au fil des années, j’ai vu les logiciels Logitech évoluer. Même après deux décennies, je peux toujours configurer les boutons, adapter les fonctions à mes besoins et utiliser la souris sur des systèmes récents.

Cette continuité logicielle joue un rôle clé dans la durée de vie de la Logitech MX Revolution.

Une ergonomie toujours pertinente aujourd’hui

Ce qui est assez surprenant, c’est à quel point la Logitech MX Revolution reste actuelle.

Après toutes ces années, la prise en main est toujours confortable. Je peux l’utiliser pendant des heures sans ressentir de fatigue particulière. C’est la preuve que Logitech avait déjà une vision très aboutie de l’ergonomie.

Une référence face aux nouvelles générations

Avec le temps, Logitech a lancé de nouvelles souris, notamment la gamme MX Master.

La Logitech MX Master 4 représente aujourd’hui l’évolution logique de cette lignée. Je ne l’ai pas encore testée, mais si la qualité est au rendez-vous, l’investissement peut clairement se justifier sur la durée.

Ce qu’il faut retenir

La Logitech MX Revolution est une souris que j’utilise depuis 20 ans. Elle reste aujourd’hui pleinement fonctionnelle. Sa molette à roue libre est toujours aussi efficace. Sa durabilité est remarquable dans le temps. Elle reste une référence dans mon usage quotidien.

Positionnement sur le marché

À sa sortie, la Logitech MX Revolution visait clairement le haut de gamme. Elle s’adressait aux utilisateurs exigeants, aux professionnels et aux amateurs de productivité.

Avec le recul, elle a largement justifié son positionnement, notamment grâce à sa longévité. Peu de produits peuvent aujourd’hui revendiquer une telle durée d’utilisation.

FAQ : Logitech MX Revolution

Quelle est l’autonomie actuelle ?

Environ 4 jours dans mon usage quotidien.

La molette fonctionne-t-elle encore correctement ?

Oui, elle est toujours aussi fluide et efficace.

Le logiciel est-il toujours compatible ?

Oui, Logitech a maintenu une compatibilité avec les systèmes récents.

Peut-on encore l’utiliser aujourd’hui ?

Oui, elle reste parfaitement adaptée à un usage bureautique.

Quelle est sa descendante actuelle ?

La Logitech MX Master 4 reprend ses principales innovations.

Récapitulatif technique

Type : souris sans fil

Recharge : socle

Autonomie : environ 4 jours

Molette principale : roue libre

Molette latérale : oui

Boutons programmables : oui

Usage : bureautique, productivité

En résumé

Après 20 ans d’utilisation, la Logitech MX Revolution reste un produit à part. Elle continue de fonctionner, de répondre à mes besoins et de démontrer qu’un périphérique bien conçu peut durer dans le temps. Une expérience rare qui illustre le savoir-faire de Logitech.

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