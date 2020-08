ZTE A20 5G, un smartphone avec caméra sous l’écran.

Le marché du smartphone s’apprêterait-il à vivre une nouvelle ère ? Et cette nouvelle ère pourrait-elle venir de ZTE et de son futur smartphone ZTE A20 5G ? Un téléphone dont l’écran sera total sans encoche, ni goutte d’eau ou poinçon sur le côté. C’est en tout cas ce que semble annoncer ZTE via Weibo.

Depuis l’arrivée du smartphone il y a une décennie, on ne put plus vraiment parler de réelle révolution, mais d’améliorations. En effet, les écrans sont devenus plus grands, la mémoire plus grande, les performances plus rapide…

Certains constructeurs comme Huawei ont mis un coup de boost dans le monde de la photo. Le Qi devient petit à petit une nouvelle solution de charge. Autant d’amélioration que possible. Mais pour ce qui est de l’écran, il reste un souci !

Une caméra sous l’écran ? Pourquoi faire ?

Effectivement, on essaie toujours d’avoir un bel écran et si possible total. Alors certains constructeurs ont réduit les bords. Cependant, la caméra avant génère encore et toujours une zone il faut laisser la place pour le capteur. Certains se sont bien essayés de le faire mécanique avec un capteur qui rentre et qui sort du smartphone, mais cela ne semble pas séduire.

ZTE pourrait alors bien être le premier constructeur à proposer un capteur photo avant qui serait intégré sous l’écran en transparence.

Pour réaliser cette prouesse, il se pourrait que l’écran du futur ZTE A20 5G soit conçu par le constructeur VIsionox. Le constructeur serait d’ailleurs déjà en pour parler aussi avec les autres acteurs du marché.

En outre, la caméra devrait elle aussi venir du même constructeur. Sur ce point pas d’informations concernant les performances du capteur photo.

Pour ce qui est du reste du smartphone, on devrait bien évidemment retrouver une puce Qualcomm 5G (vu la notation du smartphone). On devrait aussi bien évidemment retrouver du WiFi 6 ainsi que du Bluetooth 5.0.

Prix et disponibilité.

Pour le moment aucune information sur la date de sortie du ZTE A20 5G. Pour ce qui est de son prix, nous sommes dans la même inconnue.

Ainsi, si ZTE tient la cadence, la marque sera alors la première marque de smartphone à proposer un smartphone avec un écran totalement dépourvu de zone pour le capteur photo.