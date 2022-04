Avec Noise Colorfit Ultra Buzz, Noise annonce sa nouvelle montre connectée.

La marque Noise vient d’annoncer la sortie de son modèle Noise Colorfit Ultra Buzz. Une nouvelle montre connectée qui vient ainsi étoffer encore un peu plus sa gamme de montre connectée aux allures d’iWatch.

En janvier dernier, on vous présentait la Noise colorfit Caliber, une montre connectée proposée par la marque indienne Noise. Quelques mois plus tard, la marque nous propose un nouveau modèle qui apporte son lot de fonctionnalités.

Noise Colorfit Ultra Buzz, une montre pour le sportif.

Cette nouvelle montre connectée proposée par Noise est équipée d’un écran rectangulaire d’une taille de 1,75 pouce LCD. En outre cette montre est en mesure de prendre en charge plus d’une centaine de sports. Ainsi, que vous fassiez, du vélo, de la course à pied, de la randonnée, il vous sera possible de prendre toutes les mesures nécessaires quant à votre sport. Mesurer la distance parcourue, le nombre de calories brulées et encore bien d’autres choses.

Une montre qui s’occupe de votre santé également.

Effectivement, cette montre connectée Noise Colorfit Ultra Buzz est capable de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang de son porteur. Cela est notamment rendu possible grâce à l’intégration d’un capteur SpO2. En outre, la montre est également en mesure de mesurer votre sommeil et les différents types de sommeil (Léger, profond…).

De plus, Noise annonce que sa montre connectée Noise ColorFit Ultra Buzz prend en charge le suivi de la santé féminine et la surveillance du stress. Autre détail intéressant, la montre propose un système de suivi santé. Ainsi, la montre au travers de petits messages peut vous donner des conseils par exemple boire un peu d’eau, vous laver les mains, pensez à votre alimentation…

Recevez les alertes de votre smartphone

Comme la plupart des montres, cette montre connectée de Noise n’échappe pas à la règle d’être associée à votre smartphone. Ainsi, la montre vous affichera un message quand vous avez un appel entrant ou lorsque vous recevez un SMS. Et il vous sera même possible de répondre à votre interlocuteur via un SMS programmé.

Effectivement, la montre est dotée d’une mémoire de cinq types de SMS différents que vous pourrez envoyer en réponse.