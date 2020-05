Suntable, bien plus qu’une simple table de terrasse !

ProductHype annonce le lancement d’une table de terrasse pas comme les autres. En effet, cette table ou desserte de terrasse se veut multifonctions intégrant une enceinte Bluetooth.

Il y a des projets qui voient le jour sur Internet qui mérite d’être produit. Et pour cela on peut compter sur les sites de fonds participatifs comme IndieGogo ou encore Kickstarter.

C’est sur ce dernier que l’entreprise ProductHype a décidé de faire une levée de fonds pour sa table de terrasse pas comme les autres : la Suntable.

Suntable, autonome, connectée et pas qu’un repose verre.

Avec le confinement, les plus chanceux d’entre vous peuvent profiter de leur terrasse. D’autant que jusqu’à présent il avait fait beau un peu partout en Europe. Suntable pourrait donc bien devenir l’objet déco pratique à avoir tant dans la maison que sur votre terrasse.

Effectivement, Suntable se présente comme une petite table design sur laquelle on pourra déposer son verre de cocktail, ses lunettes alors qu’on se prélasse dans le canapé.

Ce qui nous intéresse sur cette table (ou tablette) c’est le fait qu’elle est équipée d’une enceinte JBL et de Bluetooth. De quoi pouvoir associer votre téléphone à l’enceinte et écouter vos morceaux préférés.

Mais cette table ne s’arrête pas là !

En effet, en plus d’être équipés d’une enceinte Bluetooth de qualité (on vous le rappelle c’est du JBL), les concepteurs ont prévu un sou bassement où déposer son smartphone. Sou bassement qui par ailleurs intègre une solution de charge sans fil par induction. Ainsi, pas besoin de câble pour charger votre smartphone.

Du coup, il sera possible d’écouter vos morceaux de musique préférés sans vraiment perdre d’autonomie sur votre smartphone. À noter pour le coup qu’il est possible malgré tout de recharger son smartphone via un port USB.

En outre, les concepteurs ont également prévu quelques boutons de réglage discrets qui permettront l’appairage Bluetooth, la mise en route de l’enceinte et le réglage du volume de l’enceinte.

Enfin, le détail intéressant, c’est l’absence de câble de cette tablette. En effet, la Suntable est munie d’une batterie interne et son plateau supérieur n’est autre qu’un panneau solaire. Bref, vous l’aurez compris, cette table sera totalement autonome et vous pourrez la placer ou bon vous semble.

Il faudra attendre les prochains jours pour pouvoir investir dans ce projet. D’autant que le prix n’ pas été communiqué par l’entreprise.