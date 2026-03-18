Zigbee, Thread, Matter : comprendre les normes qui structurent la maison connectée.

La domotique s’appuie sur plusieurs standards de communication permettant aux objets connectés d’interagir entre eux. Parmi les plus cités figurent Zigbee, Thread et Matter, trois technologies souvent évoquées lorsqu’il est question de maison connectée. Si leurs rôles peuvent sembler similaires au premier abord, ces normes remplissent en réalité des fonctions différentes dans l’écosystème de l’Internet des objets.

Ces standards sont notamment développés ou encadrés par la Connectivity Standards Alliance (CSA), un consortium réunissant plusieurs acteurs majeurs de la tech. L’organisation travaille à rendre les appareils compatibles entre eux afin de simplifier l’usage de la domotique et d’éviter les écosystèmes fermés.

Zigbee : un protocole historique de la maison connectée

Le Zigbee est l’un des protocoles les plus anciens dans le domaine de la domotique. Lancé dans les années 2000, il repose sur une communication sans fil à faible consommation d’énergie, utilisant principalement la bande de fréquence 2,4 GHz.

Ce protocole est particulièrement utilisé pour connecter des capteurs, des ampoules intelligentes, des prises connectées ou encore des interrupteurs. Son architecture repose sur un réseau maillé (mesh) : chaque appareil peut relayer les informations vers les autres équipements du réseau.

Cette structure présente plusieurs avantages :

une meilleure portée

une communication stable

une faible consommation énergétique

A relire : Matter 1.4 s’invite chez SmartThings : vers une meilleure compatibilité des appareils connectés sous l’écosystème Samsung Depuis son lancement, SmartThings de Samsung a su s’imposer comme une plateforme centrale pour les maisons connectées. Aujourd’hui, avec l’intégration de Matter 1.4, le constructeur sud-coréen marque une nouvelle étape dans l’optimisation…

De nombreux fabricants ont adopté Zigbee, notamment dans l’éclairage connecté ou les capteurs domestiques. Toutefois, malgré sa popularité, la compatibilité entre produits de différentes marques n’est pas toujours garantie.

Thread : un réseau maillé plus moderne

Plus récent, Thread a été conçu pour répondre à certaines limites des protocoles précédents. Lui aussi repose sur une architecture mesh, permettant aux appareils de communiquer entre eux sans dépendre d’un hub central.

Contrairement à certains systèmes domotiques traditionnels, Thread est basé directement sur IPv6, ce qui signifie que chaque appareil possède sa propre adresse IP. Cette approche facilite l’intégration dans les réseaux domestiques modernes.

Les principales caractéristiques de Thread incluent :

communication basse consommation

réseau maillé auto-réparateur

connexion directe au réseau IP

latence réduite

Thread est notamment utilisé dans certaines plateformes domotiques récentes et constitue l’une des technologies réseau privilégiées par Matter.

Matter : un standard pour unifier la domotique

Contrairement à Zigbee ou Thread, Matter n’est pas un protocole radio mais un standard d’interopérabilité. Son objectif est de permettre aux objets connectés de fonctionner ensemble, quelle que soit la marque ou la plateforme utilisée.

Développé par la Connectivity Standards Alliance, avec la participation de nombreuses entreprises technologiques, Matter vise à résoudre un problème fréquent dans la domotique : la fragmentation des écosystèmes.

Concrètement, un appareil compatible Matter peut fonctionner avec plusieurs plateformes domotiques sans nécessiter d’intégration spécifique.

Le standard repose sur plusieurs technologies existantes :

Thread pour les réseaux basse consommation

Wi-Fi pour les appareils nécessitant davantage de bande passante

Ethernet pour certaines installations fixes

Grâce à cette approche, Matter agit comme une couche logicielle commune permettant aux appareils de communiquer avec différents systèmes.

Le rôle de la Connectivity Standards Alliance

La Connectivity Standards Alliance (CSA) joue un rôle central dans le développement des standards domotiques modernes. Anciennement appelée Zigbee Alliance, l’organisation regroupe plusieurs centaines d’entreprises.

Son objectif est de créer des standards ouverts permettant de :

améliorer la compatibilité entre appareils

simplifier l’installation des objets connectés

renforcer la sécurité des communications

accélérer l’adoption de la maison connectée

C’est dans ce cadre qu’a été développé Matter, considéré comme l’un des projets les plus ambitieux du secteur.

Compatibilité et fonctionnement dans une maison connectée

Dans un environnement domotique moderne, plusieurs technologies peuvent coexister.

Un exemple typique :

des capteurs connectés utilisant Zigbee

des appareils récents utilisant Thread

une couche logicielle Matter permettant l’interopérabilité

L’objectif est de créer un système où l’utilisateur n’a plus à se soucier du protocole utilisé par chaque appareil.

Dans cette logique, de nombreux fabricants commencent à intégrer Matter afin de garantir une compatibilité plus large avec les plateformes domotiques.

Une évolution vers des standards plus ouverts

La multiplication des objets connectés a longtemps entraîné une fragmentation des standards. Chaque fabricant proposait son propre écosystème, souvent incompatible avec les autres.

Avec Matter, l’industrie cherche à simplifier l’expérience utilisateur en adoptant une approche plus ouverte. Cette évolution pourrait faciliter l’installation de systèmes domotiques et réduire les contraintes techniques pour les utilisateurs.

Le développement de ces standards marque ainsi une nouvelle étape dans la démocratisation de la maison connectée.

Ce qu’il faut retenir

Les standards Zigbee, Thread et Matter jouent chacun un rôle spécifique dans l’écosystème de la domotique. Zigbee est un protocole historique utilisé pour connecter de nombreux capteurs et équipements basse consommation. Thread représente une évolution plus moderne basée sur IPv6 et les réseaux maillés. Matter, de son côté, vise à unifier les objets connectés en assurant leur compatibilité entre différentes plateformes.

Positionnement sur le marché

Le marché de la maison connectée repose aujourd’hui sur plusieurs standards de communication. Zigbee reste largement utilisé dans les équipements domotiques existants, notamment dans l’éclairage ou les capteurs.

Thread s’impose progressivement dans les appareils plus récents, tandis que Matter ambitionne de devenir le standard d’interopérabilité dominant. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de combiner facilement des produits de différentes marques au sein d’un même système domotique.

FAQ : Zigbee, Thread et Matter

Quelle est la différence entre Zigbee et Thread ?

Les deux technologies utilisent un réseau maillé basse consommation. Toutefois, Thread est basé sur IPv6 et s’intègre directement dans les réseaux IP, ce qui facilite son intégration dans les infrastructures modernes.

À quoi sert Matter dans la domotique ?

Matter est un standard d’interopérabilité permettant aux objets connectés de différentes marques de fonctionner ensemble dans une même maison connectée.

Les appareils Zigbee sont-ils compatibles avec Matter ?

Certains hubs ou passerelles peuvent permettre l’intégration d’appareils Zigbee dans un environnement Matter, mais la compatibilité dépend souvent du fabricant.

Thread remplace-t-il Zigbee ?

Non. Thread n’est pas nécessairement un remplaçant direct, mais une alternative plus récente adaptée aux architectures réseau modernes.

Matter nécessite-t-il un hub ?

Dans certains cas, Matter peut fonctionner directement via Wi-Fi ou Thread. Toutefois, certains équipements peuvent nécessiter un contrôleur ou une passerelle.

Récapitulatif technique

protocole Zigbee : réseau mesh basse consommation

protocole Thread : réseau mesh basé sur IPv6

standard Matter : couche d’interopérabilité domotique

communications possibles : Thread, Wi-Fi, Ethernet

objectif principal : compatibilité entre objets connectés

organisme responsable : Connectivity Standards Alliance

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

