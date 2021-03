Bookeen dévoile la Notéa.

Et si Notéa devenait votre nouveau carnet de notes ? Et si celui-ci offrait bien plus qu’un simple cahier de notes ? C’est en tout cas la vision qu’a Bookeen de son produit, à mi-chemin entre une tablette et un bloc note.

Petit tour de rappel, Bookeen est une société française qui s’est intéressée aux tablettes et aux liseuses. Voilà déjà 10 ans que nous avons découvert la marque pour notre part. Si au départ, la marque française présentait une liseuse avec son Cybook Orizon, la marque a depuis fait évoluer ses produits.

Notéa, le bloc-notes numérique et connecté.

Voilà comment Bookeen définit son nouveau produit fraichement sorti. Il s’agit en fait d’un appareil hybride entre une tablette graphique et liseuse. De fait, la particularité de cette tablette avec son écran E ink de 10.3’’ est qu’elle fait de ce que certains considéreraient comme une liseuse un bloc note numérique grâce à son écran tactile et son stylet.

Par ailleurs, nous avons à faire ici à un écran doté d’un éclairage. Un plus pour l’utilisateur pour prendre ses notes, faire ses croquis…EZn outre, l’écran est également doté d’un filtre anti lumière bleue.

Mais, la marque met surtout en avant les qualités tactiles de l’écran et du stylet fourni avec le Notéa. Et pour ce faire, la marque confirme :

« Pour obtenir un tracé précis, la Notéa intègre la technologie unique, développée par WACOM, de détection par résonance électromagnétique qui permet une saisie au stylet fidèle et rapide. Initialement mis au point pour les tablettes graphiques professionnelles, le stylet alimenté par un champ électromagnétique généré par le capteur EMR (<1mm d’épaisseur) placé sous l’écran ne nécessite ni fil ni batterie et autorise une écriture en toute décontraction, la main posée sur l’écran grâce à son système de « palm rejection ». Le stylet inclus intègre 3 boutons de commande et 4096 niveaux de pression ».

Notéa, Wi-Fi et Bluetooth pour plus de connectivité.

Le plus de ce bloc-notes numérique est qu’il est équipé d’Android 8.1 et qu’il peut accéder à internet grâce à la présence du Wi-Fi. Ainsi, il sera également possible par exemple d’imprimer vos croquis depuis votre Notéa vers une imprimante sur le réseau.

En outre, il sera aussi possible de télécharger des fichiers PDF ou des documents que vous voudriez retoucher. Grâce à l’intégration d’Androïd, il vous est possible de télécharger toutes les applications présentent sur le Play Store de Google. À noter qu’à cet effet, Bookeen a équipé son bloc-notes numérique de 32 Go de mémoire de stockage.

Le Bluetooth permettra quant à lui de synchroniser la tablette avec un smartphone ou toute autre source dotée de Bluetooth. Enfin, le Notéa est équipé d’une batterie de 4000 mAh, de deux haut-parleurs et d’un micro.

Prix et disponibilité.

La Notéa est disponible depuis le 9 mars 2021 chez tous les partenaires de la marque comme Amazon ou Boulanger. Elle est proposée au prix public conseillé de 399,90 € TTC.