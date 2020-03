HP Sprocket Select, la famille HP Sprocket s’agrandit !

La HP Sprocket Select vient gonfler le catalogue et la gamme des mini-imprimantes photo mobiles HP. Cette nouvelle venue est conçue pour un usage exclusif à partir d’un smartphone.

De nos jours nous sommes de plus en plus nomades et même quand on ne l’est pas, les appareils utilisés le sont. En effet, il suffit de voir le secteur informatique. De nos jours, toutes les entreprises investissent davantage dans des ordinateurs portables plutôt que des ordinateurs de bureau.

Ceux-ci permettent en effet, plus de flexibilité pour l’employé ne serait-ce que dans des environnements « Flex Desk » ou plus personne n’a de place définie sur plateau.

C’est aussi le cas pour les périphériques qui accompagnent nos ordinateurs, mais aussi notre smartphone. C’est ainsi qu’en avril 2017 (eh oui déjà trois ans), HP proposait HP Sprocket, une imprimante compacte d’une taille proche d’un smartphone. Utile pour imprimer des photos ou que l’on soit.

HP Sprocket Select, compact, écologique…

Avec cette nouvelle HP Sprocket Select, HP renouvèle l’expérience de l’impression nomade avec une nouvelle imprimante. Ce nouveau modèle propose un design plus fin et une conception respectueuse de l’environnement qui intègre plus de 50 % de plastique recyclé.

Un modèle que st totalement orienté smartphone. Elle propose d’ailleurs, la personnalisation de vos photos plus poussée. Notamment au travers de nouveaux stickers et cadres exclusifs créés par des artistes.

Pour ce qui est de la taille des photos imprimées, on est ici sur du format portefeuille. Soit des photos de 5,8×8,7cm. Un format qui est 30 % plus grand que le format HP Sprocket standard que proposait HP jusqu’ici.

De plus, à l’occasion de la sortie de cette nouvelle imprimante HP Sprocket Select, HP a rafraichi son application pour smartphone. Ainsi, il est désormais possible de filtrer et imprimer vos photos directement depuis les réseaux sociaux grâce aux hashtags.

« Vous pouvez également raconter des histoires en photos en incluant plusieurs images dans un seul tirage grâce à la fonction « Collage ». Ou comment raconter ses aventures en mini-BD photo ! »

Déclare la marque.

HP Sprocket Select est disponible dès maintenant au prix de 139,90€ TTC.