BIONIC BIRD annonce la disponibilité en vente de METAFLY.

En 2015, nous vous avions fait découvrir BionicBird, un drone qui se prenait pour un oiseau. Cette fois la marque propose un nouvel « oiseau volant » avec son METAFLY. Après une levée de fonds réussie, la marque vient enfin de commercialiser son drone volant.

BionicBird, il s’agit d’une jeune entreprise française qui a une vision un peu différente des autres. Concevoir des drones oui, mais qui soit en symbiose avec la nature. C’est fort de ce constat, qu’était né le premier drone oiseau de BionicBird. Cette fois avec Metafly, la marque revient avec un deuxième drone de loisir.

Metafly, le 1er papillon volant biomimétique.

Ainsi, après plusieurs mois de recherche et de travail, la marquer a dévoilé son nouveau drone, un papillon volant biomimétique. Après une campagne Kickstarter ayant récoltée un total de 680 032 € et plus de 8 000 appareils livrés, le Metafly est maintenant commercialisé et disponible à la vente dans le monde entier !

Attention, il s’agit ici d’un drone de loisir. En effet, ne pensez pas le faire rivaliser avec l’aile volante de Parrot ou les autres drones industriels. Non le Metafly remplacera plutôt le petit hélicoptère télécommandé que l’on peut désormais acheté partout.

La particularité de ce drone volant, c’est qu’il ressemble à un papillon.

Il est équipé d’ailes qui lui permettent de voler et qui sont amovibles. « de vraies ailes qui battent pour voler et s’arrêtent pour planer » comme se félicite à le dire le constructeur. De même, il peut décoller et atterrit sur ses pattes.

Piloté via une petite télécommande, le Metafly peut atteindre une vitesse allant de 5 à 20 km/h. Pour ce qui est de la portée de la télécommande, elle est environ de 100 mètres. Pour ce qui est de la télécommande, le constructeur a opté pour une télécommande simple à deux manettes. Selon lui, seules ces deux manettes sont suffisantes pour faire voler aisément le Metafly.