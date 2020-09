Active sound system, transformer votre voiture familiale en supercar.

Le monde du high tech est toujours plein de surprise. Et le monde du sans-fil également. Et si votre voiture familiale pouvait rugir comme supercar ? Impossible ? Désormais ça l’est avec Active sound system, un dispositif associé à une application et votre voiture.

Ah qui n’a jamais rêvé de rouler en Ferrari, Lamborghini ? Ou encore de transformer sa Peugeot 308 sport en monstre de puissance. Le tuning dans le monde de l’automobile est un univers immense. Un univers où il est possible de faire beaucoup, beaucoup de choses.

Relooker sa caisse, lui mettre une belle sortie de pot d’échappement, reprogrammer votre moteur pour plus de puissance et une meilleure consommation. Active sound system, ne fait pas tout cela. Mais il fera rugir votre voiture comme une supercar.

Active sound system, une enceinte audio pas comme les autres.

Alors, oui, le bruit du 6cylindre ou d’une M4 c’est beau pour certains. Le V8 d’une supercar aussi. Ici la société Suprcars va plus loin que le simple faite de mettre une sortie de pot pour faire du bruit. À noter que pour certains, faire des trous dans le pot d’échappement suffira pour faire du bruit. C’est d’ailleurs ce que ce sont amusés à faire les « youtubers » de Villebrequin. Avec certains résultats…

Dans le cas de l’ Active sound system, il s’agit d’une enceinte audio associée à un boitier électronique qui vient se connecter sur la prise OBD2 de votre voiture. Le boitier communique avec l’enceinte et via une application à installer sur votre smartphone au travers du Bluetooth.

L’application permet de choisir le type de moteur de votre choix que vous ferez rugir. L’enceinte quant à elle connectée à votre ordinateur de bord via son boitier suivra le régime de votre moteur pour faire en sorte que lorsque vous accélérez, le système du Active sound system se déclenche également.

Vous pourrez ainsi donner l’impression d’avoir un gros V12 sous le capot de votre Peugeot 308 par exemple.

Attention, cependant, pour les plus intéressé, comme le souligne les fabricants, cela n’apporte aucune amélioration de performances à votre voiture. En outre, l’Active sound system est proposé en deux versions. Une première qui pourra se glisser dans le coffre arrière de votre voiture, un second modèle qu’il est possible de fixer sous la voiture et qui est raccordé à votre échappement.

Prix et disponibilité.

Le dispositif Active sound system est proposé au prix de 1500€.