Le Thermomix s’offre de nouveaux accessoires.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’un Thermomix, la marque Vorwerk annonce l’arrivée de nouveautés pour son robot de cuisine connecté.

Pour rappel, le Thermomix est un robot de cuisine connecté qui vous offre la possibilité de cuisiner chez vous en toute faciliter. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion en 2019 de tester le THERMOMIX TM5. Un test avant-gardiste quand on sait que ce segment a explosé en 2020 avec le confinement lié au Covid-19.

Le couvre-lame éplucheur, un nouvel accessoire.

Alors, parmi les nouveautés annoncées par Vorwerk on trouve le couvre-lame éplucheur. Un accessoire de dernière génération disponible pour les modèles Thermomix® TM6 et TM5 et qui offre une double fonctionnalité.

D’un côté, il nettoie et épluche les légumes, de l’autre il permet la cuisson sous vide. Pour ce faire, il suffira de choisir le mode « Eplucher » ou « Cuisson sous vide ». Ainsi, vous n’aurez même plus besoin d’éplucher vos légumes avant de les mettre dans votre robot de cuisine, celui-ci s’en occupera tout seul.

À noter que la marque annonce que le couvre-lame éplucheur peut éplucher jusqu’à 800 g de pommes de terre en même temps !

« Mes Créations », la partie connectée en plus !

Outre le robot de cuisine, la marque annonce aussi le lancement en complément de sa plateforme de recettes Cookidoo® « Mes Créations ». Aux dires de la marque, cette fonctionnalité permet au client de personnaliser son univers de recettes.

La marque nous rappelle que le Thermomix peut profiter des 8 000 recettes guidées pas à pas qui s’affichent sur son écran au travers de la connexion Wi-Fi. Cette nouvelle fonction « Mes Créations » offre la possibilité à n’importe quel utilisateur d’encoder sa propre recette (recette de grand-mère ou transmise de génération en génération ou puisée d’un livre) et de la partager à toute la communauté.

Par exemple, on peut imaginer que vous ayez une recette et que vous voulez la partager avec une amie qui elle aussi est munie d’un Thermomix, et bien il sera possible qu’elle y ait accès depuis son robot de cuisine.