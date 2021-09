Test : Huawei Watch 3.

La Huawei Watch 3 est sorti il y a peu de temps et nous avons profité d’une opportunité pour la tester! Sur papier, cette montre à l’air d’être de la bombe. Mais bon, qu’en est -il vraiment dans la réalité. D’autant que sur le marché des montres connectées il y a de solides concurrents. Mais voyons ensemble ce qu’il en est dans la pratique…



Préambule.

Huawei, marque chinoise qu’on ne présente plus, longtemps leader et à la pointe de l’innovation, essaye de se démarquer de nouveau en sortant une nouvelle version de sa montre connectée la Huawei Watch 3. Avec plus d’autonomie et plus de technologie, voyons ensemble si cette montre peut concurrencer les autres leaders du marché.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions : 46.2 mm X 46.2 mm X 12.15 mm

Poids : 54 g

Matière boîtier : Acier inoxydable + céramique

Ecran : Taille : 1.43 pouces Couleur : AMOLED Tactile Résolution : 466 X 466 pixels, PPI 326

Mémoire : ROM : 16 Go RAM : 2Go

Capteurs: Capteur d’accélération Gyroscope Capteur géomagnétique Capteur optique de fréquence cardiaque Capteur de lumière ambiante Capteur de pression barométrique Capteur de température

Boutons: Haut avec couronne rotative Bas à personnaliser

Autonomie: 3 jours en mode intelligent 14 jours en mode longue durée

Résistance à l’eau : 5 ATM

Connectivités: WiFi : 2.4 GHz Localisation : GPS + GLONASS + Galliléo + Beidou NFC Bluetooth : 2.4 GHz BT5.2 et BR+BLE

Haut-parleur

Microphone

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Une montre

Un câble de chargement

Une carte avec QR code pour l’application mobile

Un guide de démarrage rapide