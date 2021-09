Test : Bookeen Notéa.

Dans cet article nous allons voir ensemble la liseuse-tablette Notéa par Bookeen. Présentée début 2021 par la marque, elle présente le confort d’une liseuse et les performances et polyvalence d’une tablette. Présentée comme une grande tablette précise et agréable et une liseuse confortable, ce produit a tout pour plaire. Actuellement en précommande, pour se la procurer, il faut compter environ 400€.



Préambule.

Bookeen est une entreprise française créé en 2003 et qui développe et commercialise des liseuses depuis 2007. Autant dire qu’ils maitrisent le sujet des liseuses. Dernièrement, ils innovent en lançant une tablette-liseuse, qui théoriquement, devrait être un équilibre entre les deux mondes et c’est ce que l’on va tenter de découvrir dans cet article.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions : 191.1 x 232.5 x 80 mm

Poids : 460 g

OS : Android 8.1

Taille de l’écran : 10.3″

Résolution : 1404 x 1872 / 227 DPI

Niveaux de gris : 16

Ecran captif : Oui

Filtre lumière bleue : Oui

CPU : 1.8 GHz

RAM : 2 Go

Stockage : 32 Go

USB : 2.0 / C

Casque / écouteurs : Oui, USB-C

Haut-parleurs : Stéréo

WIFI : IEEE 802.11 b/g/n

Bleutooth : Oui, 4.2 / BLE

Accéléromètre : Oui

Batterie : 4000mAh

Stylet : Wacom

Autonomie : jusqu’à 60 jours en veille / 7 jours en utilisation

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Tablette Notéa

Stylet

Câble USB