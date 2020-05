Les magasins de Huawei et Orange ouvrent leurs portes !

Avec le dé confinement fraichement annoncé en France et une circulation modérée des consommateurs, les magasins de high-tech et de smartphones ouvrent leurs portes. C’est le cas des boutiques Orange et du Huawei Store de Paris.

Avec la pandémie liée au Covid-19, les citoyens européens se sont retrouvés confinés chez eux. En France, pas question de sortir sans votre attestation et pour des raisons valables et nécessaires. Depuis cette semaine, les règles s’assouplissent.

Afin de récupérer ces dernières semaines sans activités, les commerces ouvrent leur porte un peu partout. Ils tenteront de récupérer leur clientèle tout en ayant effectué des aménagements. Notamment, pour conserver cette distanciation sociale.

Le Huawei Flagship Store de Paris ouvre ses portent !

Bonne nouvelle donc pour les clients de Huawei habitant sur Paris. En effet, le constructeur chinois vient de nous faire savoir qu’il a ré ouvert sa boutique parisienne dans le quartier de l’Opéra. La firme souligne que les caisses ainsi que les comptoirs du Centre de Service sont équipés d’une vitre de protection en plexiglass.

« Le Centre de Service situé au premier étage du Flagship Store est également ouvert et opérationnel dès à présent. » souligne la marque.

Il sera donc possible pour tous les clients de la marque d’aller faire réparer leur smartphone directement dans la boutique.

Les boutiques Orange françaises ouvrent leur porte également.

L’opérateur vient lui d’annoncer qu’il a commencé à ouvrir graduellement ses boutiques depuis le 11 mai. Selon l’entreprise, il y aurait déjà 17% des magasins ouverts dans les grandes villes. Au total ce seraient déjà 176 magasins qui ont ré ouvert leur porte.

Orange a déclaré avoir imposé des mesures pour garantir la santé de ses employés et de ses clients, notamment la mise en place d’un système de prise de rendez-vous pour réduire le temps passé dans les magasins.

Une solution qui a pour objectif de réduire l’attente pour les clients tout spécialement pour des services tels que les abonnements, les changements de tarifs, l’achat de téléphones ou le changement de carte SIM.