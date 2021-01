Soldes d’hiver 2021 : démarrage le 20 janvier, la décision du gouvernement français.

Le gouvernement a décidé de reporter le démarrage des Soldes d’hiver 2021 au 20 janvier plutôt que de les démarrer ce mercredi. Un choix qui a été notamment motivé par les chiffres du Covid-19, en hausse actuellement.

Vous aviez prévu de faire une sortie ce mercredi pour aller faire les soldes ? Ou vous aviez l’intention de vous ruer sur Amazon ou Boulanger pour profiter des bonnes affaires high-tech ? Mauvaise nouvelle, les soldes ont reporté sur l’Hexagone.

Démarrage des soldes d’hiver 2021 le 20 janvier.

Alors, oui, c’est aujourd’hui que devaient démarrer les soldes en France. Mais voilà, aux vues de la situation de la pandémie, et afin de faire reculer la pandémie, l’état a décidé de reporter cette période de soldes.

Il faut dire que certaines régions ont droit à un couvre-feu à 18h dans l’est de la France. On comprendra qu’avec un couvre-feu à 18h, peu de chance d’aller faire du shopping.

L’annonce a été officialisée sur le site officiel et publié le 29 décembre 2020 – Direction de l’information légale et administrative (premier ministre). Cette décision s’appliquera à l’ensemble de l’hexagone et de tous les départements métropolitains.

Par ailleurs, il en sera de même pour les départements de la Guadeloupe (971) et de la Martinique (972).

Pour plus de détails, il est possible de lire toutes les informations directement depuis le site officiel.

Il est également possible de retrouver dans son intégralité l’arrêté du 23 décembre 2020.

Par ailleurs, nous ne manquerons pas pour l’occasion de vous proposer toutes les meilleures soldes en matière d’objets connectés et sans fil depuis une seule et une même page quoi sera mise en avant sur le site.

Nous regrouperons également toutes les soldes par thématique tel que : casque sans fil, aspirateur robot connecté, écouteurs sans fil ou encore chargeur sans fil.