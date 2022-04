JVC dévoile ses écouteurs sans fil HA-A9T.

Le fabricant japonais propose des nouveaux écouteurs qui ont pour référence HA-A9T. Des nouveaux écouteurs qui entre dans la catégorie des écouteurs sans fil intra-auriculaires de type « True Wireless ».

Le marché des écouteurs de type True Wireless a séduit depuis quelques années maintenant le grand public. Notamment tous les sportifs qu’ils soient amateurs ou professionnels ou simple piéton. Il faut dire que ceux-ci prennent peu de place, peuvent tenir en poche et se connecte à votre smartphone.

JVC HA-A9T, des écouteurs intra-auriculaires avec tigette.

Comme signalé plus haut ces nouveaux venus chez JVC entrent dans la catégorie des écouteurs intra-auriculaires. Des écouteurs qui ont droit à la certification IPX5 et qui les rendent résistants à la transpiration et aux éclaboussures. Les écouteurs sont True Wireless ce qui signifie qu’il est possible d’appairer un écouteur et pas l’autre ou les deux en même temps, et ce sans aucun fil. Pour ce qui est de leur autonomie, le constructeur japonais JVC n’annonce pas moins de 30 heures avec la batterie intégrée et le boîtier de charge.

En outre, ils sont dotés d’un système de charge rapide qui permet de charger les écouteurs en seulement 15 minutes pour bénéficier d’une autonomie de 90 minutes de lecture audio.

Bluetooth, microphone et fonctions tactiles.

La connexion entre les écouteurs intra-auriculaires sans fil et votre smartphone se fait via une connexion Bluetooth 5.1. À noter que les écouteurs sont quant à eux des transducteurs de néodyme 6mm. De quoi offrir un rendu sonore de qualité nous précise le constructeur japonais.

Les tigettes qui établissent le prolongement des écouteurs sont quant à elle équipées de zones tactiles. Ainsi ces zones permettent d’interagir avec votre smartphone. Play/Pause, prise d’appel… Les écouteurs sont également munis de microphone pour permettre la prise d’appel. Enfin, dernier détail, mais non des moindres la compatibilité avec les assistants vocaux.

Boitier de rangement et boitier de charge.

Comme la plupart des écouteurs intra-auriculaires de ce type, les écouteurs sont fournis avec un étui de rangement qui fait également station de charge.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs intra-auriculaires sans fil JVC HA-A9T sont proposés en divers coloris ; blanc, bleu, vert, noir et seront commercialisés courant de ce mois au prix de 49.99€.