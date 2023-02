Test : Asus Zenboox Flex 17 OLED, le convertible devient FLEXible.

Asus est le roi de la surprise. Nous avions déjà pu testé le Zenbook Duo équipé de 2 écrans mais voilà qu’une nouvelle déclinaison Flex fait sont apparition. L’idée derrière ce nouveau modèle est d’exploiter l’écran flexible, comme celui qui se démocratise sur nos téléphones portables mais en version 17 pouces …

Préambule.

Asus est une société informatique qui a fait de l’innovation son ADN. Pour cela, elle se donne les moyens qu’il faut puisque 1/3 de effectifs du groupe Asus sont des ingénieurs Recherche & Développement. L’innovation de décline alors dans 2 mondes : l’incrémentale qui touche va permettre la nouveauté que ce soit au niveau du design, de la puissance et de l’autre côté le fondamental qui regroupera tout ce qui tourne autour de l’interaction avec la machine. C’est dans ce second monde que nous avions eu la chance de tester un produit déjà innovant avec le modèle Zenbook Duo, cette machine qui intégré dans la moitié supérieure du bas du portable un second écran incliné et tactile. Aboutissement de cette démarche, l’écran à pris de l’ampleur avec ce modèle Zenbook Fold qui l’écran s’agrandit encore pour couvrir l’intégralité de l’espace de l’ordinateur portable. Il s’agit pour Asus d’introduire ainsi sur le marché le premier ordinateur portable équipé d’un écran OLED pliable de plus de 17 pouces.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Model : UX9702AA

Coloris : Tech Black

Système d’exploitation : Windows 11 Pro

Processeur : Intel® Core™ i7-1250U Processor 1.1 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 2P+8E cores)

Carte graphique : Chipset graphique Intel® Iris Xe

Affichage : 17,3 pouces, 2560 x 1920 FOLED 4:3 aspect ratio, 0,2ms, 60Hz refresh rate, 500nits peak brightness, DCI-P3 : 100 %, 1 000 000:1, Affichage certifié VESA et HDR True Black 500, 1.07 milliard de couleurs, Homologué Pantone, Ecran brillant, 70% de lumière bleue nocive en moins, Touch screen, (Screen-to-body ratio)87%

Mémoire RAM : 16Go LPDDR5 on board (capacité maximale de la mémoire : 16Go)

Stockage : 1To M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD

Ports E/S : 2x Thunderbolt™ 4 prenant en charge l’affichage/l’alimentation 1 x combo audio jack de 3,5 mm

Clavier & pavé tactile : Clavier souple, 1,4 mm de course des touches, S/O, Touchpad

Caméra : 5.0M camera with IR function

Audio : Technologie Smart Amp, Haut-parleur intégré, Microphone omnidirectionnel intégré harman/kardon (premium) avec prise en charge de la reconnaissance vocale Cortana et Alexa

Réseau : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5

Batterie : 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

Alimentation : TYPE C ; adaptateur 65W CA ; sortie : 20V CC, 3.25 A, 65 W, entrée : 100~240 V CA, 50/60 Hz universel

Poids : 1.50 kg (3.31 lbs)

Dimensions (L x P x H) : 37.85 x 28.76 x 0.87 ~ 1.29 cm (14.90″ x 11.32″ x 0.34″ ~ 0.51″)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ecran 17″ OLED FLEX

Clavier

Etui

Alimentation

Pied de soutien pour l’ordinateur

Adaptateur USB-C à USB-A