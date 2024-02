Captain Wallet, une année 2023 record pour la solution de paiement électronique via mobile.

Captain Wallet dresse le bilan de son année 2023. Une année record avec un gain de 80 nouveaux clients grands compte qui ont intégré Captain Wallet dans leur stratégie marketing mobile pour booster leur chiffre d’affaires et renforcer la relation client.

Fondé en 2013 par Alexandre Pichon, Bertrand Leroy et Axel Detours, Captain Wallet est le leader du marketing sur wallet mobile en Europe. En un clic et sans application, Captain Wallet transforme n’importe quelle carte de fidélité ou offre en canal relationnel dynamique. La société utilise pour cela les wallets (portefeuilles électroniques) pré-embarqués sur les mobiles, les mêmes qui accueillent les applications Apple Pay et Google Wallet.

2023, une année record pour Captain Wallet.

La start-up française qui s’est concentrée sur le paiement et l’affiliation digitale via mobile vient de publier des résultats pour le moins record pour l’année 2023. Ainsi, la marque annonce que son chiffre d’affaires a subi une hausse de 40%. Elle souligne également que l’utilisation de son service a grimpé de 50% en l’espace d’un an pour atteindre pas moins de 20,5 millions d’utilisateurs.

Par ailleurs, la marque souligne le fait également qu’elle est parvenue à établir de nouveaux partenariats avec pas moins de 80 nouvelles marques et enseignes tous secteurs d’activité confondus.

« Au total, ce sont plus 250 marques et enseignes qui ont intégré Captain Wallet dans leur stratégie marketing mobile pour booster leur chiffre d’affaires et renforcer la relation client »

Nous confie la marque.

A relire : L’Aéroport Nice-Côte d’Azur s’associe à Captain Wallet. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment payer avec leur smartphone. L’Aéroport Nice-Côte d’Azur s’associe à Captain Wallet pour dématérialiser sa carte de fidélité « Club Airport Premier » dans le smartphone de…

Captain Wallet permet aux marques et enseignes de dématérialiser n’importe quel support (carte de fidélité, coupon promotionnel, invitation, carte de tiers payant, etc.) dans le wallet mobile, en quelques clics, et de les connecter directement à leur CRM (customer relationship management). Une fois la dématérialisation effectuée, Captain Wallet accompagne les enseignes dans la diffusion d’informations ou campagnes marketing via des push notification, programmés et personnalisés sur le mobile des clients.

Parmi les nouveaux clients gagnés par Captain Wallet l’an dernier figure des marques emblématiques dans les secteurs du retail, de la restauration, du tourisme, de la distribution, de l’alimentation et de la prévoyance : Superdry, La Mie Câline, Air Caraïbes, Aesio Mutuelle, Du Bruit dans la cuisine, Jardin d’Acclimatation, Euromaster, Brico Pro, Oh My Cream, Aquarelle, Diesel, Camper, Taxi G7, Sushi Shop …

Création d’emploi pour maintenir la cadence.

LA société qui avait à son actif 30 collaborateurs a dû engager et à presque doublé ses effectifs pour pouvoir tenir le cap.