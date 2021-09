Sweeva 6500 : l’aspirateur robot connecté vu par TCL.

Avec le Sweeva 6500, TCL espère prendre des parts de marchés aux spécialistes du domaine tel qu’iRobot ou Neato avec ce nouvel aspirateur robot connecté.

Après les annonces qu’on vous a faite sur la nouvelle barre de son TS8132 ou leur nouveau smartphone TCL 20 R 5G, TCL nous dévoile cette fois un aspirateur robot connecté. La marque annonce même ce produit comme le porte-étendard de TCL.

Sweeva 6500, il aspire, il est connecté et quoi d’autre ?

Alors ce nouveau venu chez TCL se veut, être l’appareil le plus haut de gamme que la marque asiatique propose. Ainsi, l’aspirateur robot Sweeva 6500 est équipé d’un système d’aspiration d’une puissance de 2 700 Pascal. En outre, il est équipé d’un système de poubelle à vidange automatique.

Pour ce qui de se déplacer dans votre habitation, il est doté de plusieurs capteurs pour un déplacement facile et du dernier système de navigation LDS. Par ailleurs, outre la poussière, il est doté d’une lumière UV-C qui lui permet de stériliser le sol.

Pour les plus allergiques, il est également muni d’un filtre HEPA lavable qui capture les allergènes comme le pollen et les squames d’animaux.

Connecté pour être piloté de n’importe où.

Comme tous les aspirateurs robots connectés, le Sweeva 6500 n’échappe pas à la règle et est équipé de Wi-Fi. Ainsi, une fois connecté au Wi-Fi de la box, il sera possible via une application dédiée d’accéder au robot depuis son smartphone.

Vous aurez la possibilité de le mettre en marche ou de le renvoyer à sa base. De visualiser depuis le bureau où il en est dans son nettoyage. Il sera également possible de planifier des heures de passage. Sur l’application de TCL, les utilisateurs peuvent créer une carte de nettoyage de leur maison et facilement configurer un plan de nettoyage unique.

Enfin dernier détail intéressant, grâce à l’application TCL Home, il sera possible de commander Amazon Alexa ou Google Assistant.

Prix et Disponibilité.

Aucune information sur son prix et il faudra attendre fin 2021 pour pouvoir acheter le Sweeva 6500.