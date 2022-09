Les prises connectées, la solution pour réduire les coûts d’électricité

Pour un ménage, la facture d’électricité constitue une partie importante des dépenses mensuelles. Plus vous aurez des appareils électriques chez vous, plus votre consommation d’énergie sera élevée. Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir quels sont les appareils qui consomment le plus d’électricité à la maison. Si cela peut s’avérer compliqué, il existe pourtant des solutions simples à mettre en place. Parmi les meilleures solutions permettant de réduire vos couts d’électricité, nous pouvons distinguer la prise connectée. Mais c’est quoi une prise connectée et quels sont les avantages à l’utiliser ? Voici quelques éléments de réponse.

Qu’est-ce qu’une prise connectée ?

Une prise connectée est un dispositif intelligent vous permettant de programmer et de contrôler à distance toutes les prises d’une alimentation électrique. C’est une sorte d’adaptateur qui se branche directement sur l’une des prises électriques classiques de votre logement. Très innovante, elle peut se connecter à votre smartphone ou votre tablette par Wi-Fi ou par Bluetooth. Ce dispositif vous permettra ainsi d’allumer ou d’éteindre à distance tous les équipements électriques qui y sont branchés.

Quels sont les avantages à utiliser une prise connectée ?

Nombreux sont les avantages à utiliser une prise connectée. Elle vous permettra entre autres de lutter contre le gaspillage énergétique. Grâce à cet appareil, vous pourrez éteindre, depuis votre appareil mobile, l’ensemble de vos équipements électriques en veille. Certains modèles sont capables de mesurer la consommation électrique de vos appareils. Grâce à une prise connectée, vous allez pouvoir contrôler l’usage de votre chaudière. En effet, ce type d’appareil peut être programmé selon un calendrier hebdomadaire.

Vous pourrez par exemple le programmer afin qu’il fonctionne en heures creuses. Ce qui vous permettra de réduire considérablement votre facture énergétique. Son utilisation vous permettra de réaliser un gain de temps et de confort en vous épargnant certaines corvées. La prise connectée pourra aussi vous être utile pour lutter contre les cambriolages. Elle vous permettra en effet de simuler votre présence, via l’allumage des lampes, de la radio ou de la télévision dans votre maison à distance.

Comment bien choisir une prise connectée ?

Il existe certains critères à prendre en compte avant d’acheter une prise connectée. Vous devrez entre autres garder une attention particulière sur la puissance maximale supportée par la prise pour éviter les surcharges. Elle devra être capable de supporter l’ensemble de vos appareils électriques. Nous vous recommandons de prendre un modèle vous permettant de suivre en temps réel la consommation électrique de vos appareils.

En tant qu’appareil connecté, la prise connectée devra être contrôlable à distance. Vous devez vérifier s’il est compatible avec votre écosystème de maison connectée. Certains modèles sont compatibles avec Amazon Alexa tandis que d’autres avec Appel Siri ou Google home. Pensez aussi à vérifier les dimensions de la prise connectée, car si elle est trop grande, elle pourrait obstruer les autres prises disponibles.

Les meilleures prises connectées en 2022 ?

Si vous avez l’intention d’acquérir une prise connectée, découvrez quelques modèles qui pourraient vous intéresser.

TP-Link Tapo

Cette prise connectée va vous rendre la vie plus confortable. Elle vous permettra d’avoir le contrôle sur votre consommation électrique. Une fois connectée à internet (en Wi-Fi ou en 4G), elle peut être contrôlée à distance sur votre tablette ou smartphone, grâce à l’application TAPO. Il vous est possible de la programmer pour qu’elle s’allume et s’éteigne de manière autonome. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour gérer la mise en marche de vos lampes, chauffage mobile, interrupteurs, etc. Notons que ce modèle est compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa, Google Home, etc.

Konyks Priska

Malgré sa taille compacte, cette prise connectée est capable de supporter sans problème un four ou un radiateur d’une puissance allant jusqu’à 3680 W. Très pratique, ce modèle intègre un compteur de consommation vous permettant de visualiser la consommation réelle de vos équipements et de suivre un historique. Vous pourrez ainsi identifier les appareils qui consomment le plus d’énergie dans votre maison et ainsi réaliser des économies. Grâce à l’application Konyks, vous pourrez automatiser le mode de fonctionnement de l’appareil. Sa compatibilité avec Alexa et Google Home vous permet de le commander avec votre propre voix.

Schneider Electric – Wiser

Cette prise connectée a été conçue pour vous permettre une utilisation plus confortable de vos appareils électriques tout en réalisant des économies d’énergie. Très pratique, cet appareil peut être piloté à distance sur votre smartphone ou tablette, grâce à l’application Wiser Home. Il vous est possible de le programmer pour qu’il s’allume et s’éteigne de façon autonome. Il vous donne aussi la possibilité de suivre en temps réel la consommation réelle de vos appareils électriques. Vous pourrez ainsi identifier et couper les appareils les plus énergivores dans votre maison.

GreenSun

Cette prise intelligente peut être contrôlée depuis n’importe quel endroit avec votre smartphone. En effet, cet appareil peut se connecter à internet via Wi-Fi. Vous pourrez ainsi le mettre en marche ou le couper à distance. Très robuste, cette prise est capable de supporter une puissance jusqu’à 3680W pour 16 A. Vous pourrez alors y brancher un bon nombre d’appareils électriques comme vos lampes, votre chauffe-eau, votre ventilateur, etc. De plus, vous pourrez le programmer pour qu’il fonctionne selon vos routines quotidiennes. Cet appareil peut être géré par commande vocale (Alexa, Google Home et IFTTT).