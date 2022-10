Test : Nice lance SA box domotique Yubii avec l’écosystème Fibaro.

De plus, Nice, a eu la bonne idée d’intégrer le protocole Nice 433Mhz afin de connecter ses propres appareils.

LA vraie question est donc de savoir quels sont les protocoles embarqués dans cette box. Dans le monde de la domotique, le Zwave est le protocole le plus utilisé. Ça tombe bien, c’est le protocole de base de la Yubii, cela signifie que l’on peut pratiquement contrôler toute sa maison avec les produits de la marque Fibaro.

Un des premiers éléments qui interroge est le fait que Yubii ne possède aucun port USB. Cela implique que tous les protocoles sont directement inclus dans la box et qu’il n’y a pas moyen de la faire évoluer.

Compatibilité avec plus de 3000 dispositifs : Fibaro, Dahua, Yale, Bose Sonos, SmartHome Samsung,….

La Yubii Home se place entre la Fibaro Home Center 3 et la Fibaro Home Center 3 lite .

Après quelques essais internes, en 2018, Nice fait l’acquisition d’un acteur bien connu du monde de la domotique : Fibaro. Cette entreprise est très connue et surtout reconnue pour la qualité de ses box, ses différents modules, son support et sa communauté très importante qui en font un leader au niveau du grand public. Nous allons découvrir, ci-dessous, le fruit de ce mariage : Yubii.

Tout le monde a déjà entendu parler des produits du groupe NICE, le géant de l’automatisme pour la maison : Portails, Portes de garages, stores et systèmes d’alarme.

Lionel fait partie de notre équipe depuis plusieurs années. Il apporte son expertise et ses compétences pour la rédaction des divers tests. Issu du monde de l'informatique, ce gestionnaire réseau d'entreprise n'a de cesse de découvrir et s'intéresser à toutes les dernières nouveautés et pas seulement au cœur même de l'informatique.