Les consommateurs favorables à une livraison dans le garage.

Les consommateurs équipés de domotique sont favorables à une livraison dans le garage. Bref, un dépôt de colis déposé dans leur garage. En tout cas, c’est ce qui ressort d’une étude menée par Strategy Analytics. Une étude qui s’est menée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

De nos jours, la domotique et les solutions connectées séduisent de plus en plus. Des solutions comme les portails connectés, les portes de garages connectés ou les serrures connectées. L’avantage de ce type de domotique est qu’elle permet l’accès à notre maison à distance. Ou encore, lorsque l’on arrive chez soi.

Pour certains, il est même possible de combiner ouverture du portail avec le fait d’allumer les lampes de l’allée. Ou encore, mettre en route le chauffage.

Et la particularité des serrures connectées et autre système connecté est qu’ils peuvent permettre l’accès à votre habitation. Notamment pour la livraison de colis. Cependant, laisser entrer quelqu’un dans votre maison quand vous n’êtes pas là reste toujours une pratique peu acceptée par les gens.

La livraison des colis dans le garage.

Cependant, les résultats de l’enquête menée par Strategy Analytics en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis indiquent que la livraison des colis dans le garage est une option intéressante pour les consommateurs qui ont un garage connecté.

Aux États-Unis, les consommateurs malins trouvent que la livraison de colis à domicile ou dans un garage est la solution la plus attrayante pour les consommateurs de tous les pays étudiés. Les Allemands préfèrent laisser les colis dans leur garage plutôt que chez eux.

Les Français ne trouvent pas que laisser les colis chez eux ou dans leur garage soit aussi attrayant que les consommateurs des autres pays interrogés. Dans tous les pays, les consommateurs équipés d’un ouvre-porte de garage connecté ont indiqué qu’ils préféraient encore plus laisser les colis dans leur garage.

Jack Narcotta, analyste industriel principal au sein du service consultatif de Strategy Analytics pense d’ailleurs qu’il y a une opportunité pour les vendeurs de caméras, de sonnettes vidéo, de serrures intelligentes et d’ouvre-portes de garage connectés de s’associer à des services de livraison pour offrir une livraison sécurisée des colis à domicile ou dans le garage.

Pour rappel, Amazon avait déjà tenté l’expérience il y a trois ans avec Amazon Key qui associait une caméra et son service de livraison pour permettre à ses livreurs de déposer le colis dans votre hall d’entrée.