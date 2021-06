Philips Hue, l’application fait peau neuve !

Les utilisateurs de Philips Hue vont être ravis d’apprendre que la marque vient de mettre à jour son application. Elle devient ainsi la 4e génération en matière de développement. Selon la marque cette nouvelle version est « tournée vers le futur ».

Petit retour en arrière dans le temps. À une époque où le Wi-Fi et la domotique commençaient à exploser, Philips et ses Philips Hue furent parmi les premiers à s’intéresser aux ampoules connectées. À l’époque, les ampoules pouvaient déjà être pilotées depuis votre smartphone. Cependant, il fallait encore un bridge.

Depuis la technologie a évolué et ce n’est plus forcément nécessaire d’avoir un bridge. De plus lors de la dernière génération d’écran Ambilight, il est possible d’étendre l’effet Ambilight à tout le salon avec les ampoules Philips Hue.

Quatrième génération de l’application Philips Hue.

Cette nouvelle génération de l’application consacrée au système Hue de Philips apporte donc quelques nouveautés. Parmi celles-ci, une nouvelle galerie de scénarios lumineux. Évidemment, l’application reprend des éléments bien connus de sa version antérieure.

En outre, l’onglet « Maison » a été totalement repensé. Ainsi, désormais depuis cet onglet, l’utilisateur peut avoir un coup d’œil sur tous ses scénarios. Autre nouveauté : la possibilité, très demandée, de basculer aisément entre différents ponts Hue.

La marque confirme et déclare :

Avec la nouvelle application, les utilisateurs ne définiront plus des routines, mais des « automatisations ». L’ancien onglet « Routines » est ainsi remplacé l’onglet « Automatisations », qui offre des options de personnalisation plus avancées afin de permettre aux utilisateurs de personnaliser leur système d’éclairage en seulement quelques clics.

La fonctionnalité de géolocalisation tient compte de plusieurs utilisateurs.

Désormais, lorsqu’un membre de la famille a activé la géolocalisation sur l’application, celle-ci ne se contentera plus d’exécuter la tâche combinée. En effet, elle s’assurera qu’aucun autre utilisateur n’est encore présent.

En outre, selon la marque, les fonctions basées sur le lever et le coucher du soleil ont été améliorées. Ainsi, les utilisateurs pourront choisir cette fonction pour allumer ou éteindre de manière automatique toutes leurs lampes hue.

Disponibilité.

La nouvelle application Philips Hue est disponible au téléchargement sur l’App Store et le Play Store dès aujourd’hui.