L’application Nuki est désormais disponible sur les montres connectées Huawei !

Nuki, spécialiste dans la domotique connectée et les serrures connectées grand public annonce une nouvelle mise à jour de son système avec l’ajout d’une fonction dédiée à la montre connecte de de Huawei.

Dans sa stratégie de proposer toujours plus d’innovation pour son système de serrure connectée, la marque Nuki étoffe encore un peu plus sa gamme et ses fonctionnalités en intégrant désormais une application qui peut être installée sur les montres connectées de géant chinois Huawei.

Nuki, Huawei Watch compatible après l’Apple Watch.

Le fabricant et concepteur de serrure connectée n’en est pas à son coup d’essai. En effet, Nuki propose déjà une application pour l’Apple Watch, ainsi que pour les montres connectées Garmin et Samsung.

Cette fois la marque s’offre un nouveau partenaire en rendant son application compatible avec les montres connectées de la marque Huawei.

« Nous sommes ravis de vous annoncer que notre offre s’étend désormais aux montres connectées Huawei », déclare Martin Pansy, fondateur et PDG de Nuki. « Qu’il s’agisse d’une montre connectée Apple Watch, Garmin, Android Wear, Samsung Galaxy ou maintenant Huawei, vous disposez désormais de l’application Nuki à votre poignet et pouvez décider d’ouvrir ou verrouiller votre porte à n’importe quel moment ».

Plus de facilité pour ouvrir la porte !

Concrètement cette nouvelle fonctionnalité permet d’installer jusqu’à trois produits Nuki qui peuvent être contrôlés directement depuis votre poignet via Bluetooth. Avec cette nouvelle application développée pour le système HarmonyOS, il est désormais possible d’ouvrir une serrure connectée Nuki depuis sa montre. Une fonction qui en outre permet à l’utilisateur d’ouvrir la serrure sans avoir besoin de son smartphone.

L’application propose deux types d’actions de verrouillage : en mode connecté via le smartphone, et en mode autonome, sans avoir besoin de smartphone.

Dans le premier cas, la montre communique avec les produits Nuki via la connexion avec le téléphone, ce qui permet de gérer la porte à distance depuis n’importe où.

En mode autonome, la montre connectée communique directement avec les produits Nuki via Bluetooth et permet de les contrôler lorsque l’utilisateur se trouve à portée.

Prix et Disponibilité.

L’application Nuki est d’ores et déjà disponible gratuitement pour toutes les montres connectées Huawei compatibles.