Smart Connect, le nouveau portier connecté de Thomson.

Thomson est un acteur majeur en France dans le high-tech, l’audio, la vidéo et le monde de l’informatique. Cette fois avec Smart Connect, elle nous dévoile un produit orienté domotique et connecté qui plus est.

Le marché des visiophones, portier et autre système pour ouvrir la porte de votre maison ou votre garage sont désormais un des points auquel le consommateur pense lorsqu’il s’installe chez lui. Ainsi, conscient qu’il y a des parts de marché à prendre, Thomson, se lancent dans l’aventure des portiers connectés.

Smart Connect, pour voir qui est devant votre porte !

Thomson viendra donc très certainement faire de l’ombre aux ténors du secteur comme Philips ou Avidsen, ou encore Ring. La particularité de ce portier vidéo est qu’il regroupe toutes les fonctions que proposent également ses concurrents. Ainsi, avec Smart Connect on trouve un portier rectangulaire équipé d’une caméra et d’un haut-parleur pour voir qui est devant la porte et éventuellement interagir avec cette personne.

De plus, Thomson fournit également un écran vidéo de 7 pouces à touches tactiles pour pouvoir répondre. Un écran tactile que vous viendrez placer dans votre salon par exemple.

Mais le petit plus de ce portier est qu’il est également Wi-Fi. Et qu’il sera donc possible depuis une application qui lui est dédiée de voir qui sonne à votre porte.

Ouvrez votre porte depuis votre smartphone.

La particularité de ce Smart Connect est qu’il permet de répondre à quelqu’un qui sonne à votre porte et ce ou que vous soyez. Mais il permet aussi d’ouvrir votre porte d’entrée à distance. En effet, le système est en mesure de gérer également la serrure électrique de votre porte d’entrée.

Ainsi, il vous sera possible d’ouvrir la porte soit depuis l’écran de contrôle, soit depuis votre smartphone.

Un portier qui offre de nombreuses possibilités.

Pour ce qui est de l’installation du portier, Thomson souligne qu’elle inclut un « Smart Bracket » qui permet de fixer le portier d’entrée extérieur facilement. Ainsi, le portier est équipé d’une caméra qui propose un angle de vue >100°. Il est également doté d’une mémorisation automatique des visiteurs (vidéos ou photos). À noter qu’il est toujours possible de voir ce qui se passe devant chez vous en mode caméra classique. Pour le soir ou la nuit, le portier du Smart Connect est équipé de Leds infrarouge invisible.

Enfin, il sera également possible d’ouvrir votre porte d’entrée grâce à 5 badges RFID fournis également dans le packaging.