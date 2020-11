Aménagez votre maison connectée avec CASA-IA

Depuis quelques années maintenant, les objets connectés ont profondément bouleversé le mode de vie des Français. En effet, la domotique est devenue monnaie courante dans un grand nombre de foyers. CASA-IA est une entreprise qui propose un système innovant pour connecter à 100 % votre maison.

CASA-IA : une offre de domotique innovante

CASA-IA est une solution globale qui a pour but de rendre votre maison intelligente. En effet, grâce aux équipements que cette entreprise va vous fournir, le chauffage, les volets roulants, la lumière ou encore l’eau chaude seront connectés et intelligents. Comme vous l’aurez compris, c’est un système intelligent qui porte son action sur plusieurs objets de votre maison.

Parmi les innovations que propose ce service, il est possible de noter la présence d’un système de pilotage unique. En effet, tous vos appareils vont être connectés à votre smartphone. Grâce à cette connexion, vous allez pouvoir tout contrôler et tout automatiser. Prenons un exemple simple : grâce à ce système, vous allez pouvoir paramétrer une heure bien précise à laquelle vous rentrez de votre travail afin que les stores se ferment ou s’ouvrent, que la climatisation ou le chauffage s’allume ou encore que les lumières s’allument. Pour bénéficier ou vous renseigner sur ce système, n’hésitez pas à consulter le site casaia.fr.

Des économies à hauteur de 40 % grâce à CASA-IA

L’un des premiers avantages que permet la maison intelligente est l’économie d’énergie. En effet, avec la prise de conscience massive autour d’écologie, la domotique permet d’apporter une solution aux habitations énergivores. En effet, le système proposé par CASA-IA permet de s’adapter à votre consommation et à vos habitudes grâce à des algorithmes très précis. Par ailleurs, cet équipement est fourni avec une multitude de capteurs : détecteurs de consommations, de mouvements, de luminosité, d’UV ou encore de température ambiante. Tous ces capteurs permettent de connaître en temps réel la consommation de votre logement.

De plus, grâce à la géolocalisation, votre chauffage peut par exemple, s’adapter pour permettre d’avoir une température agréable si les conditions extérieures se rafraîchissent. Grâce au système CASA-IA, l’automatisation de votre maison est simple à mettre en place et efficace dès sa mise en route.

La sécurité de votre maison : une priorité

Après le chauffage, le système domotique vendue par CASA-IA base la sécurité de votre habitation au centre de ses priorités. En effet, cette entreprise s’engage à fournir, à l’aide de ses équipements, une protection 7 jours sur 7. Entre systèmes de détection de mouvements en cas d’intrusions, de préventions des fumées et d’incendies et une sécurisation spécialement créée pour les seniors. Que vous soyez à la maison ou non, dès qu’un des équipements détecte un événement inconnu, vous recevrez un message pour alerte ou non, les services publics compétents.