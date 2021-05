Le nouveau Tiguan Allspace encore plus connecté !

Volkswagen dévoile le nouveau Tiguan Allspace, la version longue de son SUV à succès. Un nouveau venu qui apporte son lot de nouveautés et qui se veut encore plus connecté que jamais.

Avec le Tiguan Allspace, la marque du groupe allemand joue sur une valeur sure. En effet, le modèle a déjà séduit plus de 1.5 million de clients depuis son lancement en 2017. Ce modèle 7 places a de quoi séduire ceux qui sont à la recherche d’une grosse voiture bien imposante ou ceux qui doivent embarquer toute la famille.

Nouveau Tiguan Allspace, du sang neuf.

Ce nouveau venu se fait un petit reloocking au niveau de sa face avant et prend encore un peu plus de place par rapport à la version précédente. Bon 22mm de plus ce n’est pas énorme, mais ça porte tout de même sa taille à 4723mm de long. Une face avant qui reçoit des nouveaux phares matriciels LED IQ.LIGHT.

Au passage, Volkswagen propose aussi des jantes en alliage léger à dix rayons Frankfurt de 18 pouces. Mais ce qui nous intéresse à nous c’est la connectivité de la voiture.

Tiguan Allspace, MIB3 et App-Connect Wireless.

Alors, le nouveau SUV de la marque allemande hérite de la toute dernière version du système d’infodivertissement (MIB3 de la dernière génération actuelle) connectés à différents services en ligne.

En outre, avec l’intégration d’une solution eSIM, le véhicule donne accès à ses occupants aux services en ligne de We Connect (avec utilisation illimitée dans le temps) et We Connect Plus (avec utilisation gratuite pour une durée d’un ou de trois ans en Europe).

Ce deuxième package permet notamment de faire de votre nouveau Tiguan Allspace, un point d’accès Internet Wi-Fi pour tous les occupants de la voiture. En outre, il permet aussi d’avoir un œil sur la voiture depuis votre smartphone.

Ainsi, il sera par exemple possible d’accéder à certains services en ligne comme Apple Music et permettre aux smartphones d’intégrer l’ordinateur de bord de la voiture. Cela au travers d’Android Auto et d’Apple CarPlay. À noter que désormais, plus besoin de brancher un câble de son smartphone à sa voiture, cela se fait de manière sans fil.

Enfin, sachez que pour profiter d’une qualité au top de vos streams audio, Volkswagen propose en option un système audio signé Harman Kardon. Celui-ci se compose d’un caisson de graves, un amplificateur numérique à 16 canaux, des haut-parleurs haute performance (8+1) et un amplificateur d’une puissance totale de 480 watts.